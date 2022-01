Spotify faz proposta ao Barcelona para o naming de Camp Nou

O mítico Camp Nou poderá, em breve, vir a mudar de nome. A estratégia de naming do estádio do Barcelona é apenas uma das soluções para fazer crescer as receitas em tempo de crise e o Spotify estará na corrida, de acordo com o que avança o jornal alemão Bild.

A proposta em cima da mesa prevê acrescentar o nome da empresa tecnológica à actual designação (algo como Camp Nou Spotify), a troco de uma verba que oscila entre os 60 e os 65 milhões de euros/ano. Uma quantia generosa e que funcionará como um balão de oxigénio para um clube em sérias dificuldades financeiras, que foi forçado a deixar sair Lionel Messi no início da época.

O Spotify, empresa de streaming com enorme projecção mundial, pondera também, segundo o Bild, patrocinar os equipamentos do Barcelona, sendo que as negociações ter-se-ão iniciado em Outubro passado. A duração do eventual acordo não gerará consenso entre as partes, mas, para os catalães, o apelo financeiro não é o único a levar em linha de conta: os 600 milhões de utilizadores da empresa serão um “activo” interessante da perspectiva das redes sociais dos “blaugrana”.

O Arsenal terá sido abordado também na época passada pelo Spotify, com um objectivo semelhante, mas as negociações acabaram por ruir, sendo que o momento de aperto que vive o Barcelona nesta altura terá sido visto como uma oportunidade interessante para a empresa.