A grande noite de Ash Barty

Ashleigh Jacinta Barty, nascida há 25 anos em Ipswich, Queensland, é a primeira australiana a ganhar o Open desde o triunfo de Chris O’Neill, em 1978. A orgulhosa descendente do povo Ngaragu não defraudou as expectativas de uma nação inteira: venceu Danielle Collins na final, em dois sets tal como fez a todas as outras seis adversárias ao longo da quinzena. Mais inesperada foram os rugidos com que celebrou o seu histórico triunfo.

“Foi um pouco surreal. Penso que não sabia bem o que fazer ou o que sentir e pude soltar alguma emoção, o que é pouco habitual em mim. Celebrar com todo o público – a energia esta noite foi incrível – que pôde compreender o trabalho que eu e a minha equipa fizemos nos bastidores nos últimos anos para chegar a este ponto e ter esta oportunidade, é realmente especial. Penso que saiu tudo ao mesmo tempo; um momento muito, muito especial”, justificou Barty, após bater Collins (30.ª), por 6-3, 7-6 (7/2) – curiosamente, há 44 anos, O’Neill derrotou pelos mesmos parciais Betsy Nagelsen, que chegou a ser treinadora de Collins.

Diante de milhares de espectadores, que só não encheram a Rod Laver Arena por razões sanitárias – e entre os quais se incluía a família, amigos e outros ídolos do desporto australiano como Cathy Freeman e Ian Thorpe -, a número um mundial geriu bem as emoções. E, apoiada no variado e colocado serviço – 19 de 30 serviços não foram devolvidos –, resolveu o único break-point que enfrentou no set inicial com a habitual combinação serviço-direita.

Foi já na segunda partida que Ash Barty acusou a pressão, ficou mais tensa e cometeu erros, em especial com a direita. A tenacidade de Collins veio ao de cima e a norte-americana de 28 anos justificou a sua estreia em finais do Grand Slam. Quebrou o serviço da adversária e, com novo break depois de duas duplas-faltas de Barty, criou uma vantagem de 5-1.

A perspectiva de um terceiro set relaxou Barty e as direitas reapareceram. Devolveu de imediato um dos breaks, voltou a fazer ases e nunca deixou Collins alcançar um set-point. Com a ajuda do público, Barty retomou o controlo do encontro e assinou um tie-break quase perfeito para concluir a final em hora e meia.

“Admiro-te realmente pela jogadora que és e a variedade do teu jogo. Espero implementar alguma dessa variedade no meu. Agora, é tempo para celebrar uma grande noite de Ash”, afirmou Collins, após receber o troféu de vice-campeã.

Na cerimónia de prémios, Barty foi surpreendida com a entrega da Daphne Akhurst Memorial Cup por Evonne Goolagong Cawley, uma lenda do ténis australiano e mentora da jogadora. Em comum, as duas têm ascendência aborígene e, agora, três títulos do Grand Slam, conquistados pela mesma ordem: Roland Garros (em terra batida), Wimbledon (relva) e Open da Austrália (hardcourt) – das jogadoras em actividade, apenas Serena Williams também já triunfou em majors em três pisos diferentes.