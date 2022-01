Decisões acertadas nos principais lances

18’: Vertonghen corta a bola com a perna na sua área e, acto contínuo, a bola vai ao seu ombro mas não toca no braço. Lance legal, sem motivo para penálti.

27’: primeiro há apenas contacto físico na área do Benfica na disputa de bola entre Vertonghen e Pedro Gonçalves. Na sequência do lance, e ainda dentro da área, Meité antecipa-se e, com a biqueira da bota, toca apenas na bola, não cometendo falta sobre Sarabia.

31’: bem advertido Neto. Na ocasião, ao rodar, tocou com o seu pé esquerdo no pé direito de Everton, rasteirando-o e fazendo cair o adversário, cortando assim uma saída em contra-ataque.

53’: amarelo a Vertonghen por, com o braço esquerdo, em rotação, acertar na zona do peito de Paulinho, que também vê o amarelo por reagir à falta, com um comportamento antidesportivo.

58’: cartão amarelo a Everton: ao escorregar, o brasileiro entra com o pé sobre Palhinha, cortando assim um ataque rápido.

59’: Matheus Nunes foi bem advertido por chegar fora de tempo e, com a sola, acertar no pé de Weigl. Uma entrada negligente.

68’: não há penálti no lance de Grimaldo sobre Porro. O toque do lateral do Benfica, com o braço, não tem intensidade suficiente e a queda ocorre porque é o lateral do Sporting que toca por trás na perna do adversário.

77’: Ricardo Esgaio é bem advertido por uma entrada fora de tempo sobre João Mário, na zona do meio-campo, cortando desta forma uma saída em contra-ataque.

78’: golo do Sporting é legal. Sarabia não está em fora-de-jogo no momento em que a bola lhe é colocada em profundidade.

89’: não há penálti de Matheus Reis sobre Henrique Araújo. O jogador do Benfica, ao saltar, cai para trás e, não obstante o jogador do Sporting ter a sua mão em contacto com o braço do adversário, não é suficiente para uma eventual falta.

92’: João Mário advertido por protestar com o árbitro.