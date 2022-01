Na pintura da Maria Condado as cores dançam com a música da melancolia

A presença das cores, em certas artes, já foi mais vibrante, mas haverá sempre o consolo da pintura. No caso daquela que Maria Condado (Lisboa, 1981) apresenta em O Sono de Debussy, na Galeria Carlos Carvalho até 5 de Março, a proposição é pertinente. Composta de três conjuntos de trabalhos realizados em 2020, desarma a severidade anti-cromática de tantos poetas e filósofos (por exemplo, Goethe ou Kant) e acolhe, na elegância indiscernível das cores, o visitante. Trata-se da primeira exposição individual da artista na galeria, na sequência de O Banho, na Galeria da Casa A. Molder, no final de 2021, e de outras exposições, colectivas e individuais (em particular na galerias Caroline Pagés, em Lisboa, e na Galeria MCO, no Porto).