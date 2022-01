Jota Quest enchem de canções o Campo Pequeno em plena noite eleitoral

Em plena noite eleitoral, há música no Campo Pequeno: são os brasileiros Jota Quest, que voltam à mesma praça lisboeta onde actuaram em Novembro de 2018, na tournée Acústico. Marcado inicialmente para 21 de Março de 2020 e remarcado para 16 de Outubro de 2021, acabou por ser adiado duas vezes devido à pandemia, acertando-se finalmente o dia 30 de Janeiro para o seu regresso a Lisboa (sem se saber, na altura, que coincidiria com a noite eleitoral). O espectáculo está marcado para este domingo no Campo Pequeno, às 20h30, actuando o grupo à mesma hora do dia seguinte, 31 de Janeiro, no Altice Fórum de Braga.

Fundada em 1993, em Belo Horizonte, e com um primeiro disco em 1996, sob influência pop, rock, soul, disco e acid-jazz, a banda mantém-se sediada em Belo Horizonte e com a mesma formação inicial, depois de uma curta experiência (falhada) com outro vocalista: PJ (baixo), Paulinho Fonseca (bateria), Rogério Flausino (voz e violão), Marco Túlio Lara (guitarra e voz) e Márcio Buzelin (teclas). Ao primeiro álbum, homónimo (Jota Quest, 1996), seguiram-se mais sete álbum de estúdio: De Volta ao Planeta (1998), Oxigênio (2000), Discotecagem Pop Variada (2002), Até Onde Vai (2005), La Plata (2008), Funky Funky Boom Boom (2013) e Pancadélico (2015). Isto a par de cinco registos ao vivo: MTV ao Vivo (2003) Rio de Janeiro, 28/01/2005 (2005) Multishow ao Vivo: Jota Quest - Folia & Caos (2012) Rock in Rio: Jota Quest (2012) e Acústico Jota Quest (2017).

25 anos de discos, 30 de carreira

O que agora os traz por cá é ainda a celebração dos 25 anos do primeiro álbum, mas num espectáculo diferente daquele a que assistimos em 2018, como diz ao PÚBLICO Rogério Flausino, o vocalista: “Nós terminámos a tournée do Acústico no final de 2019 e entrámos em 2020 voltando a ser eléctricos. Mas veio a pandemia e a gente teve de esperar isso tudo acontecer. Retomámos os arranjos originais, lançámos três músicas inéditas nesse período e temos um disco praticamente pronto. Fomos lançando single a single e essas três músicas estão no nosso repertório: Imprevisível, A voz do coração e Guerra e paz. O resto são os grandes sucessos da banda, desde o nosso primeiro álbum e chegando até aqui.”

A tournée chegou a ter o nome de Dias Melhores Tour, quando foi lançada em 2020. “Mas veio a pandemia, e a canção Dias melhores acabou virando um lance muito especial no Brasil, por causa do tema. Passado esse tempo, a gente achou que era melhor a tournée se chamar Jota Quest 25 Anos, com um apelido que eu não posso ainda dizer porque é o nome do nosso novo álbum.” Este regresso aos palcos é bem recente, diz Rogério: “Por causa da pandemia, a gente não lançou a tournée ainda. Isso iria acontecer no final de 2021, mas veio a Ómicron e parámos. Em breve sairá, com novo visual, bem inovador, que é o que a gente pretende com este show. Aqui, em Portugal, o repertório é muito parecido com o que vai acontecer na tournée. Energeticamente falando, a gente está encarando essa vinda para cá como o pontapé inicial desses dois anos de celebração que se iniciam agora.”

A celebração dos 25 anos do primeiro disco, completados em 2021, vão colar-se aos 30 anos de existência da banda, que hão-de comemorar-se em 2023. Com alguma resistência: “Vamos ter de chamar um matemático para resolver isso. É que nós não estamos querendo aceitar que já temos 30 anos, estamos tentando varrer para debaixo do tapete essa história. Vou fazer 50 anos agora em Abril e estou apavorado”, diz Rogério, com uma gargalhada.

Álbum em Maio, tournée em Julho

O quarto single do novo álbum sairá em Março e o álbum propriamente dito deve sair em Maio, esse é pelo menos o projecto do grupo. Para já, o que os ocupa é o relançamento da tournée, ou seja, os palcos. O facto de esse arranque preparatório ter lugar em Portugal, na mesma noite em que os portugueses estarão às voltas com os resultados eleitorais, é mais um motivo de curiosidade do que de receio. “Lá no Brasil, quando tem eleição, não se pode vender bebidas alcoólicas. Então, muitos eventos não acontecem nesse dia porque não se pode beber. Mas disseram-nos que aqui não tem isso, embora dê para se fazer um bom show sem bebidas alcoólicas.” Depois de Lisboa a Brasil, já tem vários concertos marcados no Brasil. “A gente tinha mais, mas foram cancelados por causa da Ómicron. Parece que não teremos nem Carnaval. Por isso é que adiámos a tournée para Julho.”

Em tempos normais, os Jota Quest fazem 150 espectáculos por ano no Brasil. Entre 2004 e 2007, eles tocaram muito em Portugal, incluindo no Rock In Rio. E em 2018 afirmavam: “A gente gosta tanto daqui que até era um sacrilégio não voltar.” Promessa cumprida.