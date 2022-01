As redes 5G podem causar problemas aos aviões nos EUA?

A frase

“Estamos a escrever para solicitar urgentemente que o 5G seja implementado em todo o país, excepto a cerca de 2 milhas [3.2 quilómetros] das pistas dos aeroportos” (...) “[Devem ser tomadas medidas para que as torres de 5G não estejam] demasiado próximas das pistas do aeroporto até que a FAA [Federal Aviation Administration] possa determinar como isso pode ser realizado em segurança sem perturbações catastróficas.” Carta conjunta enviada à Casa Branca a 17 de Janeiro, assinada pelo grupo comercial Airlines for America, pelos presidentes executivos das companhias American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines e Jet Blue, e pelos líderes dos serviços de transportes UPS e FedEx,

Contexto

A expansão das redes móveis 5G nos EUA, com data marcada para 19 de Janeiro, foi barrada devido a preocupações de grupos da indústria aeronáutica e fabricantes de aviões como a Boeing e a Airbus. Em causa está o facto de a Federal Aviation Administration (FAA), que regula a aviação nos EUA, alertar que as novas redes móveis poderão interferir com os altímetros dos aviões — um sistema de rádio que mede a distância a que um avião está do solo.

A questão apenas foi levantada nos EUA apesar de as novas redes 5G já estarem a ser usadas noutras partes do mundo.

Os factos

As preocupações pendem sobre o facto das frequências usadas nos EUA (mais especificamente as frequências entre os 3.8 GHz e os 3.98 GHz) estarem mais próximas das frequências usadas pelos altímetros (4.2-4.4 GHz) que medem a distância a que um avião está do solo. As redes móveis na Europa utilizam frequências mais baixas (até 3.8 GHz).

“O 5G nos EUA está a ser implementado mais próximo de frequências que podem interferir com as usadas pelos aviões. E por uma questão de excesso de cautela, porque estamos a falar de aviões, a indústria da aviação está receosa desta proximidade que não existe no resto do mundo”, resume ao PÚBLICO Rui Aguiar, investigador na área de 5G no Instituto de Telecomunicações.

“As frequências usadas pelos altímetros são as mesmas nos EUA e na Europa. Em teoria tem de existir uma banda de 200 MHz entre a frequência utilizada pelas redes 5G e os altímetros. Na Europa, há uma distância de 400 MHz porque as frequências 5G são mais baixas. Nos EUA, as empresas de aviação têm de fazer testes para ter a certeza. O problema são os 0.98 GHz entre 3.8 GHz e 3.98 GHz”

Em resumo

As frequências de 5G usadas pelas redes móveis dos EUA estão mais próximas das frequências usadas pelos altímetros. Na União Europeia, as frequências utilizadas pelas redes 5G são mais baixas. “As frequências usadas nos EUA não vão dar cabo dos aviões, mas frequências muito próximas podem, ocasionalmente, originar problemas com interferências”, salienta Rui Aguiar do Instituto das Telecomunicações.