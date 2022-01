Estado terá gasto mais de 375 milhões em testes à covid-19 feitos por privados

Uma estimativa conservadora feita pelo PÚBLICO, com base no número de testes realizados este mês e em Dezembro, aponta para um gasto superior a 120 milhões de euros só nestes dois meses. Desde Março de 2020 até à passada terça-feira foram realizados mais de 33 milhões de testes PCR e antigénio no país. Destes, um terço foi feito desde o início de Dezembro.