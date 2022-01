E a Cultura? Marginal como é costume

A cultura está, mais uma vez, ausente do discurso eleitoral, e, quando não está, limita-se a reivindicar 1% do Orçamento do Estado, ou a integrar uma lista infindável de apoio aos candidatos, tornando indiferente se o orçamento é 0,3% ou 1%, pois é um orçamento para uma não política cultural que se esgota numa agenda de “eventos” ou numa soma linear de “espectáculos", como João Lopes referiu no Diário de Notícias.