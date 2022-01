Visitar as origens, encontrar o propósito e a falácia da felicidade

Desde muito cedo que a nossa convidada tinha como objectivo criar coisas para o mundo. Decidiu fazer um gap year porque, no meio de tantos interesses, não conseguia escolher apenas um. Como tal, começou numa busca por aquilo que queria fazer que só viria a acabar quando encontrasse esse ouro no final do arco-íris. Foi a partir desta premissa que a Mariana Kobayashi passou 7 meses, em plena pandemia, a viajar e a experimentar tudo aquilo que constava na sua bucket list.

Numa viagem por Portugal, Espanha, Alemanha, Dinamarca, Islândia, França e Guiné experimentou tudo aquilo que queria, desde fazer um workaway no Sul de Espanha, a testar as suas skills de filmmaking.

Nos últimos tempos passou ainda pela Índia, uma experiência na qual se sentiu mais fora de pé. Esteve a viver com uma família de locais e, por haver neles um maior sentido de comunidade e pertença, a Mariana confessa que se sentiu totalmente acolhida por essa família durante 3 semanas.

O que queremos está constantemente a mudar, por isso a Mariana diz que o seu propósito também está sempre em actualização. Hoje, pode dizer que, nos propósitos que foi encontrando pelo caminho, já conseguiu trabalhar em várias áreas, sendo que em todas elas reinou a palavra empreendedorismo. Desde a criação de um negócio para vender crepes no Algarve, a Recursos Humanos, a criar conteúdo no LinkedIn, com o objectivo de ajudar as pessoas a encontrar os seus trabalhos de sonho.

Para a Mariana, a palavra de ordem em gap year é: “viver intensamente” e, por isso tenta não perder nada daquilo que a viagem tem para lhe oferecer, tentando, de certo modo, equilibrar com a sua necessidade de estar sozinha para restabelecer energias. Como exemplo disso, participou num retiro em que esteve 10 dias em silêncio, com o objetivo de conhecer melhor o seu próprio interior.

O mais mágico é a maneira como a Mariana fala das pessoas que cruzaram o seu caminho, desde a rapariga Indu que parecia ter uma bolha de energia ao seu redor, ao monge que lhe transmitiu uma das suas maiores lições. E desde então decidiu explorar a sua parte mais espiritual muito ligada ao Yoga e à meditação e, garante que se sente muito mais equilibrada

Uma coisa é certa, tudo na vida é impermanente e a única coisa permanente é a mudança. Algo que a Mariana tem muito bem assente na sua mente pois transmite-lhe paz e calma. Desta forma, tenta passar este conhecimento a quem lhe é mais próximo, não só para que estes também se sintam melhores consigo próprios, mas também para que haja uma revolução no que toca à importância da saúde mental. Hoje, mais do que nunca, é necessário perceber que tudo passa, a felicidade é inconstante e a vida faz-se pela jornada e não pelo destino.

