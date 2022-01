7 dias, 7 fugas: entre enguias, açordas e migas, escolhemos provar e bem-estar

Santiago do Cacém serve o Festival da Enguia da Lagoa de Santo André, Gaia convida a Muda(r), Grândola dedica-se às sopas, açordas e migas, Lisboa dá as boas-vindas ao Ano do Tigre, Vinhais monta a Feira do Fumeiro online e o Porto mostra Ruralidades . Enquanto isso, o país entra na Rota do Tejo Gourmet.

Sábado, 29: pelas enguias de Santo André

Entre 28 de Janeiro e 13 de Fevereiro, Santiago do Cacém torna a levar ao prato o Festival da Enguia da Lagoa de Santo André. Pescada numa área de reserva natural, a iguaria é apresentada nas mais variadas formas, temperada com tradição e criatividade. Entre fritos, grelhados, ensopados, caldeiradas, cataplanas, açordas, à bulhão pato ou de escabeche, a degustação desta sétima edição do festival tem lugar marcado à mesa de oito restaurantes da terra: Cantinho dos Sabores, Chez Daniel, Faz-te Esperto, Marina’s Restaurante, Quinta do Giz, Figo Doce, Ti Lena e Dom Lucas. Com o objectivo de divulgar e estimular a economia local, e sem qualquer carácter competitivo, a iniciativa é organizada pela autarquia com o apoio da Junta de Freguesia de Santo André.

Domingo, 30: em Gaia, Muda

Um fim-de-semana para pensar na sustentabilidade e no bem-estar e passar do querer ao fazer, com o lema Novo ano, nova atitude a servir de inspiração. É esta a proposta do Muda, um evento que se instala no Wow - World of Wine, em Vila Nova de Gaia, a 29 e 30 de Janeiro. Nestes dias, além dos sete museus temáticos enquadrados neste quarteirão cultural – do Vinho, do Chocolate, da Cortiça, da Região do Porto, The Bridge Collection, The Wine Experience e Pink Palace – os visitantes encontrarão palestras, conversas, demonstrações culinárias, workshops, ioga, meditação e um mercado de produtos sustentáveis. Alimentação, maternidade, empoderamento, eco-design, activismo e compostagem são alguns dos eixos em que se move o programa, que tem como missão “estimular a reflexão e a adopção de novas atitudes, mais sustentáveis, mais equilibradas, melhores para a nossa saúde e para a saúde do planeta”, palavras da organização. O mercado está aberto das 10h às 21h (sábado) e das 10h às 19h (domingo); as actividades têm início às 10h30. A entrada custa 20€, sendo gratuita na compra de bilhete para visita de dois ou mais museus do Wow.

Segunda, 31: Grândola com sopas, açordas e migas

Açorda de tomate com bacalhau, de coelho bravo, de poejo, de alho ou de choco frito panado com tinta; migas de cogumelos com bochechas de porco preto ou à bulhão pato com abanicos de porco preto em vinha d'alhos; sopa de cozido. Estas são apenas algumas das propostas que passam na ementa de 13 restaurantes de Grândola, entre 29 de Janeiro e 6 de Fevereiro, cortesia das Semanas Gastronómicas que começam a temperar o novo ano com Sopas, Açordas e Migas. Numa iniciativa que promete dar a provar o melhor que a região tem para oferecer, de acordo com a sazonalidade dos produtos, cada mês terá direito a uma carta à medida. Na lista de homenageados estão, por exemplo, o borrego, o cabrito, a caça, o gaspacho, o chocolate e as beldroegas.

Terça, 1: Lisboa dá as boas-vindas ao ano do tigre

Feliz Ano Novo Chinês. Nesta terça-feira, começa um novo ano lunar, sob o signo do tigre. É símbolo de “determinação, força, flexibilidade e espontaneidade”, explica o Museu do Oriente, onde o significado da ocasião – a maior do calendário chinês – se traduz numa série de iniciativas para toda a família. Neste dia, além da entrada gratuita, há uma visita orientada especial, em que a colecção é observada na perspectiva da celebração (às 17h; grátis, mediante inscrição). Mas as boas-vindas ao tigre não ficam por aqui. Até ao final de Fevereiro, além de se adornar com “decorações especiais”, o museu lisboeta convida, por exemplo, a perceber se A Lua também amua? (uma explicação do ano lunar às crianças) e a honrar tradições de “boa sorte” como recortes de papel, lai si (envelopes vermelhos oferecidos como votos de bom ano) ou lanternas. Também estão previstas lições de caligrafia chinesa, a descoberta de histórias na manga do Casaco do Dragão ou a construção de uma máscara inspirada no tigre ou noutro animal do zodíaco chinês. Mais informações aqui.

Quarta, 2: brinde ao Tejo Gourmet

Pelo país fora (ilhas incluídas), está tudo a postos para voltar a entrar na Rota do Tejo Gourmet. A décima edição do Concurso de Iguarias e Vinhos do Tejo conta com 63 estabelecimentos (34 dos quais debutantes) que se lançam a ementas desenhadas à medida dos sabores e dos néctares em destaque. À espera dos comensais, entre 1 de Fevereiro e 31 de Março, estão menus vínicos, compostos por entrada, prato, sobremesa e a respectiva harmonização com os vinhos do Tejo, sujeitos à prova e avaliação por um painel de jurados. A 28 de Maio são conhecidos os vencedores das várias categorias a concurso – entre elas, o Melhor Restaurante, o Melhor Prato Principal, a Melhor Carta de Vinhos, a Melhor Casa de Petiscos e a Melhor Cozinha de Autor. A organização está a cargo da Comissão Vitivinícola Regional do Tejo e da Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo. O mapa da rota pode ser consultado aqui.

Quinta, 3: Vinhais de fumeiro na cesta (virtual)

Dona Elisa, Enchidos Aurélios, Fumituela… Estes e outros produtores estariam, por esta altura, a preparar-se para participar na 42.ª Feira do Fumeiro de Vinhais, que desde o início dos anos 1980 vem consolidando a reputação de capital da especialidade, graças à excelência dos produtos certificados da região. Pelo segundo ano consecutivo, a pandemia impede que montem a banca presencialmente nos quatro dias habituais da feira, ao lado de concertos, demonstrações, exposições e outras atracções ao vivo. Em compensação, o aroma sente-se online durante todo o mês, estejam os fregueses onde estiverem – é só encher a cesta virtual aqui. A par da venda à distância, a autarquia leva a cabo a eleição do melhor salpicão, promove as Jornadas Técnicas do Porco Bísaro e, para saciar o apetite local, põe em marcha no concelho uma rota gastronómica do fumeiro nos restaurantes aderentes, em todos os fins-de-semana de Fevereiro.

Sexta, 4: Porto mostra Ruralidades

Depois do Centro de Artes de Águeda, Jorge Bacelar leva Ruralidades ao Ateneu Comercial do Porto. Veterinário de profissão e fotógrafo por paixão, dedica-se a captar imagens de um “mundo rural diferente”, feito de olhares, rugas, mãos e corpos “castigados pelas jornadas de trabalho no campo, do nascer ao pôr do Sol” e das gentes da terra – no caso, as de Estarreja e Murtosa, que posaram para a lente do fotógrafo. Reunidas num livro homónimo, estas “pinturas da vida real” passam agora pelo Ateneu, numa exposição que é inaugurada a 29 de Janeiro e pode ser vista de segunda a sábado, das 10h às 19h, até 28 de Fevereiro. A entrada é livre.