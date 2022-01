Sexta na TV: mistérios da fé em campo e a alta velocidade

CINEMA

Suite Francesa

AXN Movies, 21h10

Em 1940, França é ocupada pelas forças nazis. A jovem Lucille aguarda notícias do marido, prisioneiro de guerra. Quando um regimento de soldados nazis chega à cidade, os habitantes são obrigados a aceitar os oficiais nas suas casas. Lucille tenta, a todo o custo, ignorar o belo e gentil comandante alemão que agora mora consigo, mas em vão, pois um amor descontrolado nasce entre os dois. Realizado por Saul Dibb, o filme adapta o romance de Irène Némirovsky, que morreu em Auschwitz. O elenco inclui Michelle Williams, Matthias Schoenaerts, Sam Riley, Kristin Scott Thomas, Ruth Wilson, Lambert Wilson e Margot Robbie.

Só Deus Perdoa

AMC, 22h10

Thriller de acção escrito e dirigido por Nicolas Winding Refn. Julian (Ryan Gosling) vive exilado em Banguecoque, depois de ter sido responsável pela morte de um homem. Gere um clube de boxe que, na verdade, encobre um negócio de tráfico de drogas. Tudo se complica quando o seu irmão é espancado até à morte após ter assassinado uma prostituta. A mãe exige-lhe que o vingue, dando início a um jogo sangrento.

No Coração da Escuridão

RTP2, 23h05

Um filme dramático sobre fé e moralidade, com realização e argumento original de Paul Schrader (nomeado para o Óscar). Ernest Toller (Ethan Hawke) é um ex-militar que, após a morte do filho na Guerra do Iraque, se refugiou na fé e se tornou pastor. Na paróquia onde é colocado, conhece Mary (Amanda Seyfried), que atravessa um momento difícil com o marido, um ambientalista radical. Através deles, descobre negócios obscuros entre a Igreja e empresas pouco escrupulosas da região – descoberta que o levará a pôr em causa as suas mais profundas convicções.

DOCUMENTÁRIO

Fórmula 1

TVCine Edition, 22h

Realizado por Paul Crowder e narrado por Michael Fassbender, foca-se particularmente nos chamados “anos de ouro” da Fórmula 1, que sendo os mais competitivos foram também dos mais mortíferos. Com recurso a imagens de arquivo (algumas inéditas) e testemunhos, este documentário de 2013 oferece um panorama histórico da modalidade desde os primórdios, para mostrar a evolução das condições de segurança e lembrar quem se bateu por elas. Recordados são também vários pilotos que morreram na pista. O último foi Ayrton Senna, no circuito de Ímola, no Grande Prémio de São Marino, em 1994, onde também Roland Ratzenberger sofreu um acidente fatal, durante a qualificação.

Foto Fórmula 1

DESPORTO

Andebol: Espanha x Dinamarca

RTP2, 16h48

Directo. Com Portugal fora de competição, depois de ter caído frente aos Países Baixos na fase de grupos, o Euro 2022 segue para as semifinais, em Budapeste. A primeira realiza-se esta tarde, entre as equipas de Espanha e Dinamarca. A segunda, que opõe França e Suécia, também acontece hoje, mas será transmitida em diferido, amanhã, às 15h. Os vencedores encontram-se na final, marcada para domingo, às 17h, novamente em directo na RTP2.

Futsal: Ucrânia x Portugal

RTP2, 19h22

Ligação directa a Groningen para mais uma etapa da participação portuguesa na fase de grupos do Campeonato da Europa. Depois da vitória por 4-1 sobre a equipa da casa, os Países Baixos, defronta a selecção ucraniana, sabendo que basta um empate para garantir o primeiro lugar no Grupo A, avançar para a fase seguinte e continuar a defender o título de campeão. A emissão é comentada pelo ex-guarda-redes de futsal Fernando “Naná” Paiva e narrada pelo jornalista João Miguel Nunes.

SÉRIE

The Afterparty

Apple TV+, streaming

Criação de Christopher Miller e Phil Lord, produtores do oscarizado Homem-Aranha: No Universo Aranha, esta comédia, que é também um murder mystery, começa com um homicídio numa festa de uma antiga turma do liceu. Ao longo dos oito episódios, cada personagem conta à equipa de detectives a sua versão dos acontecimentos.

INFANTIL

Mínimos (V. Port.)

SyFy, 22h15

Os Mínimos são incontáveis seres pequenos, amarelos e em forma de comprimido. Incansáveis e algo insanos, são dotados de um humor só comparável à tendência para tropelias. O sentido da sua vida depende de uma única coisa: servirem um vilão. Com Gru, um maldisposto crónico, encontraram a simbiose perfeita. Mas nem sempre foi assim. Esta é a história da sua longa busca por um amo, do tiranossauro a Napoleão, passando pelo Drácula, até se deixarem seduzir, em 1968, pela maquiavélica Scarlett Overkill. Soraia Chaves, César Mourão, Herman José e Vasco Palmeirim emprestam as vozes à versão portuguesa.