Dois homens em prisão preventiva por rapto e sequestro de uma mulher na Amadora

Suspeitos foram detidos na terça-feira, juntamente com uma mulher grávida que agora ficou em liberdade com obrigação de apresentações periódicas às autoridades.

Dois dos três detidos na terça-feira por suspeita de terem raptado, sequestrado e agredido uma mulher na Amadora ficaram em prisão preventiva depois de ouvidos esta quarta-feira por um juiz, disse à Lusa fonte da Polícia Judiciária (PJ).

Além destes dois homens, foi detida uma mulher que está grávida e que ficou em liberdade com obrigação de apresentações periódicas às autoridades, disse a mesma fonte da PJ.

As três pessoas tinham sido detidas na terça-feira por suspeitas de rapto, sequestro e agressão de uma mulher de 33 anos na Amadora, no distrito de Lisboa, em Novembro do ano passado.

Os detidos têm entre 34 e 36 anos e são suspeitos dos referidos crimes “na sequência do não-pagamento de uma elevada dívida”, segundo um comunicado da PJ.

“A vítima foi mantida sob sequestro durante quatro dias, no decurso dos quais seria ameaçada e agredida fisicamente”, revelou a Polícia Judiciária.

Segundo a PJ, os três detidos têm antecedentes criminais e foram esta quarta-feira levados ao Tribunal de Instrução Criminal da Amadora, para o primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.

A detenção destas três pessoas foi feita pela Unidade Nacional Contra Terrorismo da PJ e no cumprimento de vários mandados de busca domiciliária e de detenção, no âmbito de um inquérito que está a ser conduzido pelo DIAP da Amadora (Ministério Público).