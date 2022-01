Rússia diz que EUA ignoraram as suas preocupações principais, mas quer continuar a negociar

Moscovo reaguiu à resposta dos EUA às suas exigências relacionadas com a expansão e a actividade da NATO na Europa de Leste. Ucrânia rejeita conversações directas com rebeldes pró-russos.

O Governo russo diz que as suas preocupações não foram tomadas em consideração pelos EUA, mas quer manter aberta a possibilidade de continuar na via diplomática.

O Kremlin reagiu esta quinta-feira à resposta de Washington à lista de exigências russas para que seja possível um apaziguamento da tensão na fronteira com a Ucrânia. Os EUA rejeitaram as principais propostas russas – que incluem a proibição de expansão da NATO à Ucrânia e Geórgia e um recuo da presença militar da aliança da Europa Central e de Leste –, mas admitiram rever algumas medidas sobre o controlo de armamento ou exercícios militares.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, notou a recusa dos EUA em aceitar as principais exigências, mas não quis afastar a hipótese de a via negocial prosseguir nos próximos tempos. “Não podemos dizer que as nossas ideias tenham sido tomadas em consideração ou que tenha sido mostrada uma disponibilidade para considerar as nossas preocupações”, afirmou, citado pela Reuters.

“Mas não queremos apressar as nossas avaliações”, acrescentou Peskov. O responsável disse que o Governo irá levar algum tempo a analisar a resposta dos EUA e fez saber que é do interesse dos dois lados continuar as conversações.

Antes, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, já tinha referido a possibilidade de se manterem as negociações entre Moscovo e Washington, mas centradas apenas em “questões secundárias”. Lavrov acrescentou que o Presidente Vladimir Putin “irá decidir quais serão os próximos passos em relação às respostas dos EUA e da NATO às propostas de segurança”.

A reacção inicial da Rússia à posição dos EUA face às suas exigências sugere que a possibilidade de um avanço militar russo sobre a Ucrânia – o receio que tem alimentado a crise que dura há já várias semanas – é reduzida. Para já, as autoridades russas parecem satisfeitas com a possibilidade de manterem um diálogo directo com Washington. Na sexta-feira, o Presidente francês, Emmanuel Macron, vai falar com Putin para “incentivar a Rússia a clarificar a sua posição e o objectivo das manobras [militares], informou o porta-voz do Governo de Paris.

Ainda esta quarta-feira, o próprio Governo ucraniano punha de lado a hipótese de uma invasão em larga escala pela Rússia no curto prazo. No entanto, ninguém exclui o cenário de outras formas de desestabilização por parte das forças russas, sobretudo através de ciberataques ou campanhas de desinformação.

O chefe da diplomacia ucraniana, Dmitro Kuleba, também sublinhou a disponibilidade da Rússia em manter aberto o diálogo. À saída de um encontro em Paris com diplomatas franceses, alemães e russos, Kuleba lamentou que “nada tenha mudado” nas posições de Moscovo.

“A boa notícia é que os conselheiros concordaram em reunir em Berlim dentro de duas semanas, o que significa que durante as próximas duas semanas a Rússia deverá manter-se na via diplomática”, afirmou Kuleba.

As negociações entre a Ucrânia, Rússia, França e Alemanha, no chamado “formato de Normandia”, têm o objectivo de procurar uma solução política para o conflito no Leste do país entre o Exército ucraniano e os grupos separatistas pró-russos que ocupam parte do território desde 2014. Kuleba lamentou que Moscovo continue a pressionar a Ucrânia para dialogar directamente com os líderes rebeldes, não reconhecidos por Kiev. “Isto não irá acontecer, é uma questão de princípio”, garantiu o ministro.

Em paralelo, Vladimir Ermakov, um dirigente do Ministério dos Negócios Estrangeiros, foi citado pela agência Tass a dizer que os EUA estão a preparar-se para instalar mísseis de curto e médio alcance na Europa e na região da Ásia-Pacífico, e que é vital que sejam tomadas medidas para evitar uma crise de mísseis nucleares entre as duas potências.

Desde 2019 que o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermédio (conhecido pela sigla INF), que travou o desenvolvimento de mísseis deste calibre, deixou de estar em vigor, com Washington e Moscovo a acusarem-se mutuamente pelo seu fim.