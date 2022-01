Elemento da Guarda Nacional da Ucrânia mata cinco pessoas sem motivo aparente

Um membro da Guarda Nacional ucraniana alvejou um grupo de pessoas, matando pelo menos cinco e ferindo outras cinco, numa fábrica militar na região central do país. O suspeito foi detido horas depois, mas desconhecem-se as suas motivações.

O incidente ocorreu durante a madrugada, por volta das 3h40 (1h40 em Portugal continental), numa fábrica de mísseis em Dnipro, durante a entrega de armas aos guardas que se preparavam para iniciar um turno de vigilância, de acordo com um comunicado da polícia.

Assim que recebeu a sua arma, uma espingarda Kalashnikov, o soldado disparou sobre várias pessoas. Morreram cinco, entre as quais um elemento da Guarda Nacional do sexo feminino, diz a BBC.

O autor dos disparos, identificado como Artem Riabchuk, de 21 anos, ainda conseguiu fugir durante algumas horas, levando consigo a arma e 200 cartuchos de munição, mas acabou por ser detido depois das 10h (8h em Portugal continental).

O ministro do Interior, Denis Monastirskii, garantiu que vai ser aberta uma investigação para apurar as circunstâncias que terão levado o jovem soldado a matar vários colegas. O autor do ataque irá “arcar com a responsabilidade mais dura prevista pela lei”, afirmou.

Uma das linhas de investigação passa por saber como é que Riabchuk terá conseguido ser aprovado em exames médicos e psicológicos para ter acesso a armas, diz a Reuters.

O incidente ocorre numa altura particularmente sensível para as Forças Armadas ucranianas, que se encontram sob forte pressão pela ameaça de uma invasão russa no Leste do país.