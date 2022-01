Orçamento de Lisboa aprovado com voto a favor da IL e abstenção de PS e PAN

Havia liberdade de voto, mas o PS cedo tratou anunciar que os seus deputados acatariam o sentido de voto proposto pela direcção da bancada: a abstenção. E não o fez uma, nem duas, mas três vezes, logo no início da sessão, garantindo a Carlos Moedas a aprovação do seu primeiro orçamento na Assembleia Municipal de Lisboa.

Com os 27 votos favoráveis da coligação Novos Tempos garantidos, as 27 abstenções socialistas prometidas e, no máximo, 20 votos contra, o documento já tinha passado mesmo antes de ser votado, faltava saber por quanto. Desfizeram-se as dúvidas ao longo do debate: a IL votou a favor, o Chega votou contra e o PAN absteve-se. O PCP, o BE, o PEV, o Livre e os independentes eleitos nas listas do PS votaram contra.