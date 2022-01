Covid-19 dificulta limpeza e recolha do lixo em Viana do Castelo

Serviços Municipalizados de Viana do Castelo não estão a conseguir dar conta da limpeza urbana e da recolha de resíduos do concelho devido ao número de trabalhadores que se encontram com covid-19.

Os serviços de limpeza urbana e de recolha de resíduos urbanos de Viana do Castelo estão a sofrer “alguns constrangimentos” devido a “um número significativo de trabalhadores infectados com a covid-19”, foi divulgado nesta quinta-feira.

Em comunicado enviado às redacções, os Serviços Municipalizados de Viana do Castelo (SMVC) “apelam à compreensão dos munícipes para eventuais incómodos causados” e apontam a página oficial criada há algumas semanas na rede social Facebook, “para agilizar a comunicação com o munícipe”.

A agência Lusa contactou a vereadora Carlota Borges, presidente do conselho de administração dos SMVC, que se escusou a referir o número de funcionários daquele serviço, quantos estão adstritos às áreas de limpeza urbana e recolha de resíduos e quantos estão infectados pelo coronavírus SARS-CoV-2.

Criados em 1928, os SMVC assumem a recolha de resíduos em todo o concelho e a limpeza pública no centro histórico da cidade e disponibiliza gratuitamente, o serviço de recolha de monstros e de resíduos verdes urbanos, mediante agendamento.

A denominação social de Serviços Municipalizados de Viana do Castelo passou, em 1991, à designação de Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo. Em 2020, com a constituição da empresa Águas do Alto Minho, o conselho de administração recuperou a denominação social de SMVC, serviço público essencial no âmbito do sistema público de gestão de resíduos urbanos e limpeza pública.