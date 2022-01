“O Enigma”, o misterioso diamante negro, vai a leilão

Os lances começam para a semana, a 3 de Fevereiro, e fecham no dia 9, anunciou a leiloeira, acrescentando que a criptomoeda será aceite para o pagamento do diamante.

Um diamante negro que pesa uns impressionantes 555,55 quilates vai ser leiloado na Sotheby's e faz jus ao nome “O Enigma”.

Os lances começam para a semana, a 3 de Fevereiro, e fecham no dia 9, anunciou a leiloeira, acrescentando que a criptomoeda será aceite para o pagamento do diamante.

Segundo a Sotheby's, trata-se do maior diamante preto facetado que já apareceu em leilão e foi listado como o maior diamante lapidado do mundo no Guinness Book of World Records de 2006.

Também conhecido como diamante carbonado, é possível que o diamante negro tenha vindo do espaço sideral. Carbonados dessa estrutura só foram encontrados no Brasil e na República Centro-Africana, e os cientistas há muito teorizam sobre suas origens.

“Eles estão envoltos em mistério quanto à origem ou formação porque não há muitos como estes encontrados na Terra”, explica o geólogo Aaron Celestian, curador de ciências minerais do Museu de História Natural de Los Angeles.

Celestian acrescenta que a maioria dos carbonados tem cerca de 2,6 a 3,2 mil milhões de anos. Como a própria Terra remonta a 4,65 mil milhões de anos, os carbonados foram formados quando as placas da Terra ainda estavam em movimento e a oxigenação da atmosfera estava a ocorrer, explica.

“Achamos que estes diamantes poderiam ter-se formado na profundidade do interior da Terra, muito mais profundo do que o que sabemos sobre os diamantes. Há hipóteses que sugerem que se formaram em locais de impacto onde um grande asteróide atingiu a Terra”, continua. “Há também hipóteses interestelares que sugerem que se desenvolveram no espaço e depois caíram na superfície da Terra.”

“O Enigma” não foi mostrado antes e deve ser vendido entre os quatro e os sete milhões de dólares (entre 3,5 e 6,2 milhões de euros). O proprietário tem esta pedra há duas décadas e, antes disso, pouco se sabe sobre a sua história. O geólogo Aaron Celestian acredita que a pesquisa sobre o diamante dir-nos-ia muito sobre a mineralogia das profundezas da Terra ou a evolução do nosso sistema solar.

O diamante, que foi exibido no Dubai na semana passada, esteve exposto em Beverly Hills, Califórnia, esta semana antes de viajar para Londres onde será o leilão.