Restaurante-escola que apoia integração dos sem-abrigo volta a abrir ao público

“É quase meio utópico para eles agora abrir as portas e ter este contacto directo com o público”, reage Nuno Bergonse, chef consultor do É Um Restaurante. Depois de largos meses com o espaço transformado “quase numa fábrica” de confecção, embalamento e distribuição de refeições, as mesas voltaram ao lugar, a decoração está “mais acolhedora”, a carta renovada. E, esta quinta-feira, os sete formandos que se mantêm da terceira turma vão, pela primeira vez, ter contacto com os clientes. Quase dois anos depois, o projecto É Um Restaurante está de volta à sua “essência”: “ser um restaurante normal, de portas abertas ao público, em que a única diferença é que as pessoas que cá trabalham estão em formação e estiveram na rua”.