Grândola dedica-se às sopas, açordas e suas amigas migas

Da açorda de poejo à sopa do cozido até às migas à Bulhão Pato com abanicos de porco preto de vinha d’alhos. É escolher o restaurante e apreciar a especialidade de 29 de Janeiro a 6 de Fevereiro.

As Semanas Gastronómicas de Grândola, promovidas pelo município em colaboração com os restaurantes aderentes, decorrem ao longo do ano destacando produtos e saberes locais. Para começar 2022 com mais conforto, sai já uma semana de sopas, açordas e migas.

De 29 de Janeiro a 6 de Fevereiro, o mapa tem 13 restaurantes do concelho para ir provando com “dezenas de sugestões”, umas mais tradicionais outras com variações mais inventivas.

Cabeças de cartaz: Açorda de tomate com bacalhau, Sopa do cozido, Açorda de coelho bravo, Açorda de poejo, Migas de cogumelos com bochechas de porco preto, Açorda de alho com ovos e bacalhau, Açorda do Sado com Choco Frito panado com tinta, aioli de coentros e limão, chips de tinta de choco e pó de algas ou Migas à Bulhão Pato com abanicos de porco preto de vinha d'alhos.

A lista de restaurantes aderentes inclui, em Grândola, a Taberna d´Vila, Casarão, A Coutada, A Lanterna (N120), Sal Grosso, Villa Mariscos, Pereira, Colher de Pau, Casa dePasto (pré-reserva). Em Melides, Café do Zuca; e a Quinta do Lourenço (Saibreira, N261). Ainda o Espada (IC1, Bairro Paragem Nova) e A Venda (Silha do Pascoal). Há informações e mapa disponível no Facebook do município.

Ao longo de 2022, é de esperar semanas com motes que vão pelo borrego e cabrito, caça, gaspacho e beldroegas ou saladas, entre muitos outros, podendo ir até ao vinho, ao chocolate e às... flores.

Enquanto isso, por estes mesmos dias, nas “vizinhanças” celebra-se (e come-se) muita enguia: é o Festival da Enguia da Lagoa de Santo André (Santiago do Cacém),