Na América Central, a aventura está em pausa à espera do regresso dos turistas

Na Guatemala, à medida que o céu sem nuvens se tornava laranja numa noite de Outubro, no parque natural de Yaxha​, os turistas admiravam o espectáculo da Estrutura 216, a pirâmide mais alta do sítio arqueológico Maia. Os únicos sons que se ouviam eram o barulho do vento que assobiava através das pedras antigas e os chiares barulhentos dos macacos uivadores.