Espanha fechou 2021 com uma taxa de desemprego de 13%, a mais baixa desde 2008

Queda do desemprego representa um regresso a esta tendência depois da crise desencadeada pela pandemia de covid-19, que na altura levou a um aumento do desemprego em 2020 em quase 528.000 pessoas.

Espanha fechou 2021 com uma taxa de desemprego de 13,33%, a mais baixa desde 2008 e mais de 1,2 pontos percentuais abaixo da de 2020, revelou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE) espanhol.

O desemprego caiu em 615.900 pessoas ao longo dos últimos 12 meses, o maior corte desde meados de 2017, tendo fechado o ano com 3,1 milhões de desempregados e reduzir a taxa de desemprego para 13,33%.

Por outro lado, o mercado de trabalho criou 840.700 empregos durante 2021, o maior aumento registado desde 2005 e um número que eleva o número total de pessoas empregadas em Espanha a quase 20,2 milhões, o nível mais elevado dos últimos 13 anos.

Este aumento do emprego, que ultrapassou o declínio do desemprego, foi possível graças ao aumento da força de trabalho, com 224.700 pessoas a saírem da qualidade de inactivos durante 2021, deixando a taxa de actividade em 58,65 % da população total.

A queda do desemprego em 2021 representa um regresso a esta tendência depois da crise desencadeada pela pandemia de covid-19, que na altura levou a um aumento do desemprego em 2020 em quase 528.000 pessoas.

No caso do emprego, a tendência ascendente também é retomada após um ano de 2020 em que foram destruídos 622.000 postos de trabalho.