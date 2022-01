Presidente do COI vai encontrar-se com tenista Peng Shuai

Encontro com Thomas Bach tinha ficado agendado para os Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim durante uma conversa por videoconferência.

O presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, vai encontrar-se com a tenista chinesa Peng Shuai durante os Jogos Olímpicos de Inverno, em Pequim, informou esta quinta-feira aquele organismo.

A antiga campeã de pares em Roland Garros acusou, no início de Novembro, um antigo dirigente chinês de a ter forçado a ter relações sexuais, num relacionamento que durou vários anos.

Depois destas acusações a tenista esteve desaparecida, o que motivou grande preocupação a nível internacional, até que o presidente do COI conseguiu falar com Peng Shuai por videoconferência.

A tenista disse estar segura e bem de saúde, mas que pretendia manter, naquele momento, alguma privacidade, ficando desde logo marcado um encontro entre Thomas Bach e Peng Shuai durante os Jogos de Inverno.

Após as primeiras acusações ao ex-vice-primeiro-ministro chinês Zhang Gaoli, Peng Shuai veio mais tarde, em Dezembro, negar o abuso sexual, dizendo que se tratou de um mal-entendido, já depois de o circuito feminino (WTA) decidir suspender os torneios na China.

Entretanto, a tenista já disse estar entusiasmada com o encontro com Thomas Bach e com a presidente da Comissão de Atletas, a antiga hoquista finlandesa Emma Terho.

No Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam, que se encontra a decorrer, foram vários os espectadores que envergaram t-shirts com a frase “Onde está Peng Shuai?”.

Inicialmente, a organização pediu que as retirassem, justificando que o Open “não permite roupas, tarjas ou cartazes políticos”, mas já na terça-feira admitiu o uso, desde que não existam comportamentos hostis.