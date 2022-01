Diz-me é Jüra a “cantar o amor e a dor do amor” e a anunciar um disco para Maio

Chama-se Joana Silva, nasceu há 23 anos em Alcobaça e antes de se iniciar nas canções trabalhou como bailarina, acrobata, actriz e também em dobragens de filmes de animação. Fez o Curso de Dança na Academia de Dança de Alcobaça e, em seguida, mudando-se para Lisboa, estudou na Escola Profissional de Artes e Ofícios do Espectáculo (EPAOE), do Chapitô, terminando “com distinção” o curso em 2017. Em 2019 começou a dedicar-se com mais afinco às canções e daí nasceram dois singles, assinados com o nome artístico de Jüra e ambos com videoclipe: És o amor, publicado em Abril de 2020 no YouTube e somozumnãodois, em Fevereiro de 2021, já com cerca de 73 mil visualizações no YouTube e quase 270 mil acessos na plataforma digital Spotify.

Movendo-se, segundo os seus promotores, num universo que vai “da expressão corporal à música, do pop à soul, do R&B ao Hip hop, da raiz ao contemporâneo”, Jüra estreia agora uma nova canção, Diz-me, também com videoclipe, anunciando para Maio um EP que será apresentado ao vivo no dia 19 desse mês, em Lisboa, no Estúdio Time Out. Diz-me, que é uma forma de “cantar o amor e a dor do amor”, é assim descrita por Joana Silva/Jüra no texto que a anuncia: “O amor é confiar no que sentimos e que achamos saber. Mas há dias em que confiar no que sentimos é o pior que podemos fazer. Na noite em que escrevi esta canção estava a precisar de calar todas as perguntas e especulações. De ouvir o que sentia o outro lado. De sentir a certeza do outro. Extinguir o espaço que a vida criou entre nós.”