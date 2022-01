Lula Pena e Tó Trips dão arranque ao Le Weekend na SMUP, na Parede

Dando sequência à abertura nos últimos anos às movimentações independentes da música popular urbana, a Sociedade Musical União Paredense (SMUP), na Parede, anuncia neste início de 2022 a programação Le Weekend, série de concertos mensais, da responsabilidade da promotora Filho Único, que tem início esta sexta e sábado com actuações de Lula Pena, Lourenço Crespo e Violeta Azevedo (sexta) e Tó Trips, nëss e Carincur (sábado). Os concertos têm início às 21h30 e os bilhetes custam 6€ (4€ para sócios da SMUP).

Pela centenária instituição, fundada em 1899 com o objectivo de oferecer formação e momentos de fruição musical aos cidadãos da Parede, passarão nos meses seguintes, numa lógica de programação que alinha nomes consagrados a talentos de revelação mais recente ou que começam agora a dar os primeiros passos, Osso Exótico, Raw Forest e oseias (25 de Fevereiro), Vum Vum, Gala Drop e Dibuk (25 de Maço), Vaiapraia, Sei Miguel Unit Core e Phoebe (29 de Abril) e Sonic Boom, Tropa Macaca e 7777 の天使.

No fim-de-semana de arranque, o Le Weekend oferece-nos a música em voo livre da sempre extraordinária Lula Pena, com a sua guitarra trazendo até si ecos portugueses, brasileiros, norte-africanos, andaluzes. Pelo mesmo palco passará Lourenço Crespo, músico do colectivo Cafetra, membro dos Iguanas e dos Putas Bêbadas que, a solo, se tem revelado um muito inspirado e inesperado cronista de uma cidade e de um tempo, como o comprova o álbum homónimo, o segundo a solo, que editou no final de 2020. Sexta-feira terá ainda a música de Violeta Azevedo - a violinista, determinante no som de Jasmim e que ouvimos também ao lado de Filipe Sambado ou das Savage Ohms, tem construído a solo um percurso que põe a flauta transversal em diálogo com a electrónica.

Sábado, um dia depois da guitarra de Lula Pena, tempo para a guitarra de Tó Trips, plena de fogo rock’n’roll, mas, tal como a de Lula Pena, desejosa de viagem, de abandono em som. O músico que editou recentemente o homónimo álbum de estreia dos seus Club Makumba pode apresentar-se na Parede sozinho em palco, mas é certo que a sua guitarra tem muita gente e vastos territórios dentro. A noite servirá também para revelar a novos ouvidos Carincur, o nome com que Inês Cardoso cria a música, entre a paisagem ambiental e abstração, silêncio espectral ou rumor a ganhar forma definida, que descobrimos em Sorry If I Make Love With Sound, o seu primeiro álbum. O cartaz deste primeiro Le Weekend 2022 completa-se com nëss, música da Linha de Sintra que alterna entre rock sónico, directo e descarnado, e uma folk outonal, introspectiva, para dar voz às dores e inquietações que lhe assaltam o íntimo.