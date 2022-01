Cinco séries fundadas em mentiras

The Affair

HBO

Dominic West é Noah Solloway, um professor nova-iorquino que lançou uma primeira obra de sucesso e que desde então se encontra em crise de inspiração. É casado com Helen, com quem tem quatro filhos, e vive frustrado com a dependência económica do sogro, um homem tão rico quanto arrogante. Num esforço de se dedicar de corpo e alma à escrita de um segundo livro, acede a passar os meses de Verão na mansão dos sogros, situada na vila costeira de Montauk, Long Island. Lá, conhece Alison Lockhart (Ruth Wilson), uma jovem empregada de mesa com o casamento à beira da ruptura após uma grande tragédia. Entre eles surge uma paixão proibida que mudará as suas vidas e as de todos à sua volta. Com cinco temporadas disponíveis, esta série apresenta a história sob o ponto de vista dos dois protagonistas, ao serem interrogados pelo detective Jeffries, encarregue da investigação de um crime. Cada um tem a sua versão, tantas vezes contraditória, dos acontecimentos que os levaram até àquele momento. A produção original é da Showtime e foi criada por Hagai Levi (Terapia ou Scenes from a Marriage) e Sarah Treem (argumentista de House of Cards e Terapia). O elenco inclui também Maura Tierney, Joshua Jackson, Jadon Sand, Jake Siciliano, Catalina Sandino Moreno, Julia Goldani Telles e Omar Metwally. The Affair foi premiada com um Globo de Ouro de Melhor Série Dramática e outro de Melhor Actriz Principal (Wilson) e recebeu uma nomeação para Melhor Actor (West). A Tierney foi atribuído um Globo de Ouro e uma nomeação para o Emmy, ambos na categoria de Melhor Actriz Secundária.

Bandidos na TV

Netflix

Estreada em Maio de 2019, esta mini-série documental, criada por Daniel Bogado, Dinah Lord e Eamonn Matthew, conta uma história particularmente sinistra. O protagonista é Wallace Souza, um homem comum tornado celebridade ao apresentar, entre 1989 e 2009, o programa Canal Livre, exibido na TV Rio Negro (hoje TV Bandeirantes Amazonas). De cariz sensacionalista e com grande audiência, o programa misturava histórias dramáticas, comentário criminal e investigação jornalística, ao expôr homicídios, raptos e operações antitráfico ocorridos na região. A popularidade devia-se ao carisma do seu apresentador – que se anunciava como uma espécie de justiceiro –, mas também à forma como tudo era encenado para o espectador, com imagens gráficas dos acontecimentos e do sofrimento dos familiares das vítimas, intercaladas com momentos de puro entretenimento. Em 2008, um ex-polícia militar preso por tráfico de drogas implicou Wallace numa série de actos criminosos. Dando-se conta de que a equipa do Canal Livre era sempre a primeira a aparecer nas cenas dos crimes e do excesso de detalhes dos incidentes, as autoridades avançaram as suas investigações. Foi assim que deduziram que o apresentador comandava um grupo de crime organizado que assassinava os seus adversários com intenções de exibir as mortes no programa. Wallace manteve sempre a sua inocência, afirmando-se vítima de uma conspiração política. Na altura, o caso teve uma enorme exposição mediática e ainda hoje divide opiniões. Com imagens de arquivo misturadas com entrevistas recentes a familiares e antigos colaboradores do programa, a série Bandidos na TV tenta mostrar os factos sob várias perspectivas.

Dirty John

Netflix

Baseada no podcast homónimo do jornalista do Los Angeles Times Christopher Goffard, esta série foi criada por Alexandra Cunningham, também listada como produtora executiva ao lado de Richard Suckle, Charles Roven, Mark Herzog, Christopher G. Cowen e Chris Argentieri. Estreada em 2019 na Netflix, a primeira temporada conta a história verídica de John Meehan (Eric Bana), um enfermeiro que conhece, através de um site de encontros, Debra Newell (Connie Britton), uma bem-sucedida empresária e mãe de quatro filhos adultos, com quem vem a ter uma relação romântica. À medida que Debra se vai entregando a John, deixa-se levar numa espiral de mentiras e manipulação que culminará numa luta pela própria sobrevivência. Já a segunda temporada, estreada em 2020, é intitulada de Dirty John: a história de Betty Broderick. Também baseada em factos reais, conta como Betty (Amanda Peet) quase perde a sanidade mental quando é surpreendida com o pedido de divórcio de Dan (Christian Slater), o marido de longa data, que a troca por uma mulher mais jovem. As duas histórias mostram os efeitos devastadores dos jogos mentais, da manipulação e da mentira, e até que ponto podem destruir a auto-estima de pessoas até aí independentes e seguras de si.

Fica Por Perto

Netflix

Megan (Cush Jumbo) construiu uma vida perfeita ao lado de Dave (Daniel Francis), pai dos seus três filhos, com quem tenciona casar-se em breve. Tudo isso desaba quando recebe a visita de Lorraine Griggs (Sarah Parish), uma mulher que conheceu no passado e que lhe traz notícias que vão pôr em causa tudo o que conquistou até ali. Este é o ponto de partida de Fica Por Perto, uma série onde cada personagem esconde os seus segredos e ninguém é (apenas) o que parece. A trama tem por base a obra homónima de Harlan Coben, o prolífico autor de mistérios, alguns deles já transformados em séries, tal como The Five (2016), Safe (2018), The Stranger (2020), The Woods (2020) ou Um Estranho Caso de Culpa (2021). Estreada em Dezembro de 2021, foi produzida pela Red Production Company para a Netflix e conta ainda com a participação dos actores Richard Armitage, James Nesbitt, Jo Joyner e Bethany Antonia.

Angela Black



HBO

A viver numa luxuosa casa nos arredores de Londres, Angela Black (Joanne Froggatt, a Anna Bates de Downton Abbey) parece ser feliz ao lado de Oliver (Michiel Huisman, de A Idade de Adaline ou Guerra dos Tronos), marido e pai dedicado dos dois filhos de ambos. Mas tudo isto não passa de uma farsa. Na verdade, há muito que é vítima de violência doméstica e está economicamente dependente do marido que, ao longo dos anos, a alienou intencionalmente de todas as pessoas que lhe poderiam dar a mão. Mas o que até aqui parecia ser “apenas” mais uma história infeliz, ganha novos contornos quando Angela é contactada por Ed (Samuel Adewunmi, de You Don't Know Me), um detective privado contratado por Oliver, que lhe faz revelações absolutamente aterradoras acerca do que lhe está prestes a acontecer. Estreada, em Setembro de 2021 na plataforma de streaming HBO, esta história dramática com contornos de thriller psicológico foi criada pelos irmãos Harry e Jack Williams e realizada por Craig Viveiros (também responsável por alguns episódios das séries Testemunha Silenciosa ou Guerra dos Mundos).