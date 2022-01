D. José Ornelas deverá substituir D. António Marto na diocese de Leiria-Fátima

O actual bispo de Setúbal, D. José Ornelas, deverá ser nomeado nos próximos dias para suceder ao cardeal António Marto à frente da diocese de Leiria-Fátima. A notícia é avançada esta quarta-feira pelo jornal online 7MARGENS que confirmou a informação junto de várias fontes eclesiásticas. O anúncio poderá ser feito até esta sexta-feira, 28 de Janeiro, ou na semana seguinte, diz ainda o jornal.

Por outro lado, lembra que alguns responsáveis católicos davam como quase certa a escolha de José Ornelas, 68 anos, para futuro patriarca de Lisboa, uma vez que dentro de dois ou três anos D. Manuel Clemente deverá ser substituído, já que completa 75 anos em Julho de 2023 e essa é a idade estabelecida para um bispo pedir a resignação.

O 7MARGENS sublinha que esse limite costuma ser estendido por mais um ano ou dois. Tal significa que, chegada a altura, D. José Ornelas já teria completado 70 ou 71 anos, o que lhe daria um mandato curto em Lisboa.

Em Novembro passado, D.José Ornelas, enquanto presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) prometeu que a Igreja Católica portuguesa fará tudo “para apurar a verdade histórica” dos abusos sexuais cometidos por membros do clero português.

“Faremos tudo para proteger as vítimas, apurar a verdade histórica e impedir estas situações dramáticas que destroem pessoas e contradizem o ser e a missão da Igreja”, declarou, no discurso de abertura da Assembleia Plenária da CEP de cuja ordem de trabalhos consta a criação de um organismo centralizador das denúncias que forem chegando às comissões criadas em cada diocese para acolher as queixas e proteger as vítimas.

D. José Ornelas foi eleito presidente da CEP em Junho de 2020, sucedendo assim ao cardeal D. Manuel Clemente.

Líder dos Dehonianos até 2015

O actual bispo de Setúbal concluiu a sua formação religiosa na Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus (Dehonianos); foi ordenado padre na sua terra natal, Porto da Cruz, na Madeira, a 9 de Agosto de 1981. Especialista em Ciências Bíblicas, com o grau de doutor em Teologia Bíblica pela Universidade Católica Portuguesa, foi docente desta instituição académica entre 1983 e 1992 e no período entre 1997 e 2003.

Entre 2003 e 2015, foi eleito superior geral dos Dehonianos, sendo esse o cargo de representante máximo da congregação junto do Vaticano.

Após estes mandatos, D. José Ornelas tinha sido indigitado, a seu pedido, para uma missão em África, mas o Papa Francisco nomeou-o bispo de Setúbal, em Agosto de 2015, lê-se no portal dos Sacerdotes do Coração de Jesus.