Do inner circle pessoal ao inner circle político: a equipa à volta de Rio

Num cenário de vitória, é provável que possa haver mudanças a nível dos órgãos do partido eleitos no recente congresso de Aveiro.

Ao fim de 40 anos de vida política, Rui Rio arrisca-se a que o PSD, que lidera há quatro anos, seja o partido mais votado nas eleições legislativas do próximo domingo. Com as sondagens a colocarem PS e PSD taco a taco, esta pode ser a derradeira oportunidade para o líder social-democrata chegar ao poder.