“Faz sempre falta”. Jerónimo regressa e quer desencostar do PS da direita

Em Évora, no calor de uma casa cheia que saudou o reaparecimento do líder comunista na campanha, Jerónimo de Sousa avisou para os perigos de uma “direita de meias palavras que não está com meias medidas” para aplicar cortes.

Ao final da tarde, bombos e tambores vão aquecendo para o arranque de mais uma arruada. Na Praça do Giraldo, bem no centro de Évora, José Sabino, que se deslocou até ali do vizinho concelho de Portel, junta-se à multidão que aguarda a hora de arrancar para o Teatro Garcia de Resende, onde a peça em exibição é um comício com Jerónimo de Sousa.