António Costa quer deixar “rancores” para trás e fazer do PS “ponto de concórdia nacional”

Depois de quase duas semanas com críticas à direita e aos antigos parceiros - que responsabilizou pela crise política e incapacidade de diálogo -, António Costa afirmou esta quarta-feira que é preciso saber ouvir os portugueses e, “sem acrimónias e sem rancores”, saber reconhecer a “responsabilidade histórica” do PS, um partido que, nas palavras do líder socialista, “foi sempre o ponto da concórdia nacional, o ponto de mobilização das diferentes forças políticas e da unidade nacional”.