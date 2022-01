Salvar os manatins — resgate a resgate, recuperação a recuperação

Zack Wittman for The Washington Post

Só em 2021, 1110 manatins (cerca de 15% da população total) morreram, principalmente de fome. Há uma equipa que luta para os salvar, mas as condições de trabalho têm sido um desafio.

Numa incomum fria manhã na Florida Central, o manatim Corleone foi acordado, antes do amanhecer, por trabalhadores em fatos molhados que deslizaram para a sua piscina no SeaWorld e o embrulharam com uma faixa de vinil.