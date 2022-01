Registo para entrada na Galiza só é obrigatório para quem vai estar mais de 24 horas

Apenas os portugueses que queiram entrar na Galiza e ficar mais do que 24 horas são obrigados a comunicar a sua chegada e a registar os seus dados num site.

Para desfazer equívocos, a Junta da Galiza esclareceu esta quarta-feira que o registo dos visitantes que chegam à região oriundos de Portugal só é obrigatório para quem permanece mais do que 24 horas no território.

Em comunicado, a entidade informa que os portugueses que se desloquem à região por motivos de “trabalho ou reuniões” não têm a obrigação de registo e que “a declaração dos viajantes está pensada para as pessoas que vão permanecer na Galiza mais do que 24 horas”.

Quem chega de Portugal e pretende ficar na Galiza além das 24 horas é obrigado a registar-se neste site, visto que o país entrou esta terça-feira, segundo anunciado pelas autoridades regionais, na lista de territórios considerados de “alta incidência” da pandemia de covid-19, classificação na qual vai ficar nos próximos 15 dias, data da próxima actualização.

De acordo com os últimos dados da Direcção Geral de Saúde Pública do Ministério da Saúde espanhol, o número de casos activos de Covid-19 na Galiza é de 65.851 – 17.338 em Vigo, 10.158 em Santiago de Compostela, 6.610 em Lugo, 7.711 em Pontevedra, 6.767 em Ourense e 3.116 em Ferrol. Do total de casos positivos, 581 estão nas unidades de enfermaria dos hospitais, 48 dos quais em unidades de cuidados intensivos.

Em Portugal, foi registado esta terça-feira o número de casos diários mais alto de sempre. O país contabiliza 65.578 novos casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2, de acordo com os dados mais recentes da Direcção-Geral da Saúde (DGS), divulgados esta quarta-feira.