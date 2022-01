Mensagem viajou mais de cinco mil quilómetros numa garrafa e deu esperança a um rapaz em luto

O acaso foi mais do que uma descoberta feliz. Serviu como uma bóia de salvamento no meio de um momento difícil, depois de uma das pessoas responsáveis pela mensagem na garrafa ter morrido em Agosto.

Sasha Yonyak já quase se esquecera da mensagem que tinha enfiado numa garrafa e atirado de um barco de pesca ao largo da atlântica Ocean City, no estado costeiro de Maryland, no Verão de 2019. O jovem, hoje com 14 anos, achou que a garrafa simplesmente tinha desaparecido. Mas, depois de mais de três anos à deriva no Atlântico, a garrafa foi encontrada por um casal irlandês, a mais de cinco mil quilómetros de distância, que ficou encantado com a descoberta.