Alec Baldwin quer que processo iniciado por anotadora de Rust seja arquivado

Os advogados de Alec Baldwin e dos restantes produtores do filme Rust estão a pedir ao Tribunal Superior de Los Angeles que arquive o processo de agressão e inflicção intencional de sofrimento emocional iniciado pela anotadora do western. Mamie Mitchell estava no set quando o actor atingiu mortalmente a directora de fotografia Halyna Hutchins.

No processo entregue na segunda-feira, em Los Angeles, os advogados alegam que a queixa de Mamie Mitchell deveria ser arquivada já que não há quaisquer provas de que Baldwin ou qualquer um dos produtores de Rust lhe pretendia causar danos. O actor de 63 anos era o protagonista e um dos produtores do filme independente.

“Apesar da tentativa da queixosa de rotular as acções de Alec Baldwin como intencionais, nada nessas alegações prova que qualquer um dos arguidos teve intencionalmente comportamentos prejudiciais”, diz o processo entregue pelos advogados de Baldiwn, a que a Reuters teve acesso.

Mamie Mitchell, que disse estar na linha de fogo da arma, alega agressão, inflicção intencional de sofrimento emocional e inflicção deliberada de danos. Além disso, segundo a própria, o argumento não mencionava que a arma devia ser disparada durante a cena.​ A anotadora pede uma indemnização de valor não especificado na acção interposta no Tribunal Superior de Los Angeles. “Eu revivo o tiroteio e o som da explosão da arma repetidamente”, desabafou Mamie Mitchell, que fez a chamada de emergência para as autoridades imediatamente após o incidente de 21 de Outubro.

A acção implica não só Baldwin, mas também os produtores do filme, o assistente de realização Dave Halls e a armeira Hannah Gutierrez, responsável pelo armário das armas usadas no filme. O actor continua a dizer que foi informado de que a arma estava “segura” pelos membros da equipa encarregados de verificar as armas de cena. Numa entrevista à ABC, no início de Dezembro passado, em que se revelou emocionado, garantiu que não puxou o gatilho da arma que segurava durante um ensaio e que não acreditava vir a ser acusado criminalmente do sucedido.

A anotadora reforça que Baldwin devia ter verificado o revólver que tinha na sua posse para se certificar de que não tinha munições. Esta terça-feira, a advogada de Mitchell, Gloria Allred, confirmou que a queixa deverá prosseguir. Os produtores de Rust estão “a tentar evitar explicar a sua conduta perante um juiz e um júri num tribunal”, concluiu em declarações à imprensa.

Mamie Mitchell não é a única a processar Alec Baldwin e os produtores de Rust, também o director de iluminação do cenário, Serge Svetnoy, interpôs uma acção civil por negligência. Svetnoy acusa-os de não terem implementado as normas de segurança necessárias, uma falha que abriu caminho para que “um revólver carregado com munições verdadeiras fosse apontado a pessoas no cenário de Rust”, pode ler-se no processo, citado pela Reuters.