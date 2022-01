Petronas anuncia lubrificantes que reduzem emissões e consumo

A indústria automóvel tem a missão de se tornar cada vez mais neutra no que diz respeito ao impacte ambiental que produz, e este não está apenas no processo da queima dos combustíveis fósseis, por combustão ou compressão, mas em vários componentes que fazem o automóvel, dos pneus aos revestimentos dos bancos.

É neste bolo que entra a Petronas, com uma gama de lubrificantes que integra a nova CoolTech+, uma tecnologia desenvolvida pela empresa que, reclamam, “permite obter um desempenho optimizado do motor”. Esta tecnologia, explicam, reduz as emissões do veículo e o consumo de combustível em até 3%, na medida em que é capaz de controlar o calor através da redução do atrito. Além disso, as embalagens foram redesenhadas para limitar o uso do plástico que, na de 20 litros, chega a uma redução de 90%.

Face aos lubrificantes de geração anterior da mesma marca, o novo Syntium, usado na Fórmula 1 pela equipa da Mercedes-AMG e que deverá chegar ao mercado a partir de Março, “oferece uma protecção quase 40% superior contra o desgaste de peças críticas” e “mais 68% de resistência à oxidação”, garantiu a Petronas durante uma conferência de imprensa online.