Novo Honda HR-V Hybrid à venda em pré-reserva

O HR-V Hybrid conta com o apoio de dois motores eléctricos, alimentados por uma bateria de iões de lítio, que se unem a um bloco a gasolina 1.5 i-VTEC para, em conjunto, debitarem 131cv e um binário máximo de 235 Nm, sendo capaz de, automaticamente, alternar entre condução eléctrica, híbrida e a combustão, consoante o que for mais eficiente.

Nesta nova geração do HR-V, a Honda reclama ainda melhorias no chassis e na suspensão que permitiram maximizar a agilidade e conforto de condução. Já no capítulo da tecnologia de segurança, o SUV passa a integrar os assistentes e sistemas do Honda Sensing, como de travagem atenuante de colisões, controlo de velocidade adaptável, assistência à manutenção na faixa de rodagem, atenuante de saída de estrada ou reconhecimento de sinais de trânsito.

No infoentretenimento, além de um painel de instrumentação digital, toda a conectividade é controlada num ecrã táctil de nove polegadas, capaz de espelhar o smartphone através dos sistemas Apple CarPlay (sem fios) ou Android Auto (recorrendo à ligação por cabo).