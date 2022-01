Em 2022, Vinhos de Portugal regressa ao Jockey Clube do Rio

As inscrições para o maior evento de vinhos portugueses do Brasil estão abertas para os produtores até ao dia 9 de Fevereiro. O evento acontece entre os dias 3 e 5 de Junho, no Rio de Janeiro, e de 9 a 11 de Junho, em São Paulo.

Em 2022, o Vinhos de Portugal no Brasil volta cheio de novidades. No seu 9.º ano de vida, o maior evento de vinhos portugueses do Brasil, que nos dois últimos anos assumiu o formato digital devido à pandemia, será novamente presencial. E no Rio de Janeiro regressa ao local da sua edição mais emblemática, o Jockey Clube, na zona sul da cidade, onde se realizou em 2015. Em São Paulo, o sítio escolhido é o Shopping Cidade Jardim, um dos mais sofisticados da metrópole brasileira. As inscrições para os produtores estão abertas até 9 de Fevereiro.

As datas do evento organizado pelos jornais PÚBLICO, O Globo e Valor Econômico em parceria com a ViniPortugal, já foram anunciadas: no Rio acontece entre 3 e 5 de Junho e em São Paulo entre 9 e 11 de Junho. No Jockey Clube, o espaço ocupado pela celebração dos vinhos portugueses será de duas tribunas, o dobro do da edição de há sete anos.

A ideia dos organizadores é criar “um imenso Portugal”, com todas as actividades que consagram o evento – mercado com a presença de muitas dezenas de produtores, provas de vinho dirigidas por críticos, conversas informais para dar a conhecer mais a fundo o vinho português – e muitas novidades, reforçando a cultura, a história e a gastronomia que unem Portugal e o Brasil.

No mês de Junho, celebra-se não só o Dia de Portugal como também os 100 anos da primeira travessia aérea do Atlântico Sul pelos aviadores portugueses Gago Coutinho e Sacadura Cabral, tudo isto no ano em que o Brasil comemora o bicentenário da independência.

O coração do evento será o salão de degustação que costuma reunir 80 produtores de Norte a Sul do país. As provas especiais com críticos portugueses e brasileiros são outro dos destaques. O modelo de trazer chefs, artistas, apresentadores para participarem em “bate-papos” informais regados a vinho com produtores portugueses irá acontecer agora presencialmente. As conversas acontecerão na área de convívio sempre com dois produtores de uma das regiões patrocinadoras do evento: Douro e Porto, Alentejo, Dão e Península de Setúbal já estão confirmadas. E para provar que vinho também combina com concertos, um festival de música com artistas de ambos os países encerrará todas as três noites da edição carioca do Vinhos de Portugal.

Em São Paulo, a edição acontecerá no Shopping Cidade Jardim, de quinta-feira a sábado da semana seguinte (9 a 11 de Junho). Os organizadores pretendem “ocupar” várias áreas do shopping e comemorar o Dia de Portugal degustando vinhos portugueses com quem os faz.

Como nos anos anteriores, será publicado o suplemento especial sobre vinhos portugueses co-editado pelo PÚBLICO e pelo Globo, com tiragem de 120 mil exemplares e circulação nos jornais O Globo e Valor Econômico, no Rio e em São Paulo.

Os produtores podem inscrever-se até ao dia 9 de Fevereiro através da ViniPortugal. Quaisquer dúvidas contactar Inês Pinto ines.pinto@viniportugal.pt.