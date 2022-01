Fed confirma que subida das taxas de juro vai começar “brevemente”

Cumprindo aquilo que eram as expectativas dos mercados, a Reserva Federal norte-americana deu sinais claros esta quarta-feira de que deverá começar, já a partir de Março, a subir as suas taxas de juro de referência, dando início a um processo de retirada dos estímulos extraordinários que ofereceu à economia durante a pandemia.

“Com a inflação bem acima de 2% e um mercado de trabalho forte, o comité [o órgão da Fed que determina a política monetária] espera que brevemente seja apropriado subir a meta para o intervalo das taxas de juro”, afirma o comunicado publicado esta quarta-feira ao fim da reunião de dois dias realizada pela entidade liderada por Jerome Powell.

Esta frase constitui, de acordo com a leitura generalizada dos analistas, a confirmação de que, na reunião de Março, a Fed irá proceder a uma subida da sua principal taxa de juro de referência, que actualmente se encontra no intervalo entre zero e 0,25%. Esta deverá ser a primeira de uma sequência de subidas que deverão acontecer ao longo de 2022 e 2023, de acordo com as previsões que têm vindo a ser apresentadas pelos próprios responsáveis da Fed.

Para além da subida de taxas, a autoridade monetária norte-americana confirmou que, também em Março, colocará um ponto final das compras líquidas de dívida pública (outra das medidas extraordinárias com que a Fed tem estimulado a economia) e anunciou que, após a primeira subida de taxas de juro, irá iniciar um processo de redução do balanço do banco central.

Esta estratégia de retirada rápida dos estímulos monetários da economia norte-americana é aplicada numa altura em que os Estados Unidos enfrentam uma aceleração dos preços muito significativa, com a taxa de inflação homóloga a atingir os 7% em Dezembro. Em simultâneo, a taxa de desemprego tem registado uma trajectória descendente, cifrando-se já em 3,9% em Dezembro, o que faz adivinhar uma tendência de subida dos salários que pode tornar as pressões inflacionistas, inicialmente provocadas por factores temporários como a subida dos preços do petróleo, mais persistentes.

Para além disso, a incapacidade de resposta das redes de distribuição internacionais e nacionais ao aumento da procura que se regista nos EUA, outro dos motivos por trás da subida muito acentuada da inflação no último ano, está também a revelar-se mais difícil de resolver do que o esperado, algo que contribui para a rapidez da resposta que está a ser dada pela Fed.

No comunicado divulgado esta quarta-feira, os responsáveis da Fed falam de ganhos “sólidos” nos níveis de emprego mesmo numa altura em que a variante Ómicron atrasa novamente a economia e afirma que “os desequilíbrios entre a oferta e a procura relacionados com a pandemia e a reabertura da economia continuam a contribuir para os níveis elevados de inflação”.

BCE sob pressão

A rapidez com que a Reserva Federal se prepara para restringir a sua política monetária faz também com que as atenções dos mercados se virem ainda mais para o Banco Central Europeu.

Na zona euro, a economia também está a recuperar, a taxa do desemprego apresenta uma trajectória descendente e a taxa de inflação regista os valores mais altos das últimas décadas, tendo chegado aos 5% no passado mês de Dezembro. Isto faz com que, nos mercados, haja cada vez mais quem aposte que o BCE, ao contrário daquilo que os seus responsáveis têm vindo a dizer, será forçado, tal como a Fed, a começar a subir taxas de juro rapidamente.

Para já, contudo, Christine Lagarde e os restantes elementos do conselho de governadores do BCE resistem a pôr em prática um final demasiado abrupto das políticas expansionistas na zona euro. É verdade que, a partir do final de Março, o BCE deixará de realizar as compras líquidas de dívida pública que começou a fazer, em grandes quantidades, no início da pandemia, e que tanto contribuíram para colocar as taxas de juro da dívida dos países da zona euro a níveis mínimos históricos.

Mas, para além disso, os responsáveis do BCE continuam a garantir que uma primeira subida das suas taxas de juro de referência do banco central está ainda distante. Esse passo, afirmam, apenas acontecerá quando o objectivo de inflação de 2% a médio prazo estiver consistentemente a ser atingido, algo que, garante Christine Lagarde, ainda não acontece.

No final da semana passada, a presidente do BCE voltou a defender a ideia de que a subida da taxa de inflação na zona euro se deve a factores temporários e que não há ainda sinais de que se venha a assistir a uma escalada dos salários que torne a inflação alta mais persistente, algo que faz com que a situação na zona euro seja muito diferente daquela a que se assiste nos EUA.

“Não estamos a movermo-nos à mesma velocidade e é muito improvável que venhamos a sentir o mesmo tipo de subidas da inflação que os EUA enfrentaram”, afirmou Christine Lagarde no final da semana passada.