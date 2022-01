Falha obriga a prolongar prazo de pagamento do apoio a táxis e autocarros

“Motivos de ordem técnica”, não especificados pelo Governo, obrigaram ao prolongamento do prazo do pagamento de apoio aos combustíveis de táxis e autocarros. De acordo com a resolução do Conselho de Ministros publicada esta quarta-feira em Diário da República, essa falha técnica fez com que “não fosse possível validar devidamente um conjunto significativo de candidaturas, que cumprem os requisitos fixados” para a concessão do apoio.

Assim, para “não penalizar os operadores cujas candidaturas requerem uma validação adicional”, o pagamento do apoio previsto, que deveria ter sido efectuado até ao final do passado mês de Dezembro, através do Fundo Ambiental, poderá agora ser realizado “até 31 de Março de 2022, após a devida validação da informação reportada e confirmação da elegibilidade” das candidaturas em causa.

De acordo com as regras, é o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) que tem de validar a informação fornecida pelos operadores para ser considerada elegível. O PÚBLICO enviou questões ao Ministério do Ambiente sobre esta matéria, às quais aguarda resposta.

A mudança agora anunciada obrigou também o Governo a rever a distribuição dos encargos com a medida, separando o valor máximo previsto, de 14,5 milhões de euros. Assim, o valor a conceder em 2021 ficou pelos 10,5 milhões, e outros quatro milhões transitam para este ano.

Do total de 14,5 milhões, 12 milhões são para os autocarros e 2,5 milhões para os táxis. O valor tem por base um auxílio de 10 cêntimos/litro, o que resulta “em 190 euros cada táxi licenciado (assumindo consumos de 380 litros por mês) e em 1050 euros cada veículo pesado de transporte público de passageiros (assumindo consumos de 2100 litros de combustível por mês)”. Considerando que a subida dos combustíveis tem um carácter conjuntural, o período temporal de referência estipulado pelo Governo para o apoio foi o de 1 de Novembro a 31 de Março (data que coincide agora com o limite do prazo para o pagamento do apoio).

Quando o prazo das candidaturas acabou, conforme noticiou o PÚBLICO, do universo de 12.025 táxis que se podiam candidatar ao apoio extraordinário para empresas de transportes públicos de passageiros, tinham sido submetidas 7322 candidaturas. Assim, ficaram de fora 4703 táxis, o que equivale a 39% do total. Já nos autocarros foram submetidas 10.092 candidaturas, que representam 92% do universo identificado pelo Governo. Em valor, estes dados representam uma despesa de 2,3 milhões para os táxis e de 10,6 milhões para os autocarros, o que eleva o total para 12,9 milhões.

Na altura, a Federação Portuguesa do Táxi (FPT) teceu várias críticas, afirmando, entre outros aspectos, que o prazo efectivo para a apresentação de candidaturas online “foi pequeno”.