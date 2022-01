Cálculo automático faz disparar prestações compensatórias pagas pela Segurança Social

A possibilidade de os trabalhadores pedirem a prestação compensatória para os subsídios de férias e de Natal no site da Segurança Social Directa, e o cálculo automático deste apoio, fez disparar o número de pedidos. Em Janeiro, foram registadas 26.984 prestações, valor que é quase seis vezes superior aos 4642 pedidos que entraram no período homólogo de 2021.

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto de Segurança Social (ISS), que adianta este novo serviço digital, disponível desde 1 de Janeiro, e o cálculo automático permitiu reduzir o número de prestações compensatórias sujeitas a análise manual por parte da Segurança Social, o que se traduz numa maior rapidez em todo o processo.

Assim, o tempo médio de deferimento da prestação passou a ser de três dias, em comparação com os 71 dias que demorava em 2021, e foram processadas 22.190 prestações compensatórias.

Estas prestações compensatórias são pagas pela Segurança Social aos trabalhadores que estiveram de baixa por doença ou em licença de parentalidade por um período superior a 30 dias seguidos e que, por isso, não receberam da entidade empregadora os subsídios de Natal, de férias ou outros semelhantes.

As compensações têm de ser pedidas no prazo de seis meses contados a partir de 1 de Janeiro do ano seguinte àquele a que os subsídios eram devidos ou a partir da data do fim do contrato de trabalho, em caso de cessação.

As prestações compensatórias correspondem a 60% do valor dos subsídios de férias e de Natal que a entidade empregadora não pagou nem tinha o dever de pagar, nos casos em que o beneficiário esteve doente e a receber o subsídio de doença. Nos casos em que o beneficiário esteve em licença parental, a compensação corresponde a 80% do valor destes subsídios.