Sporting-Santa Clara: um reencontro com o matador de “leões”

O Sporting seguia em ritmo de recorde de vitórias consecutivas, até bater de frente com o Santa Clara. A invencibilidade nacional deixou de acontecer e, duas semanas depois, nova derrota frente ao Sp. Braga deixou o “leão” numa posição a que já não estava habituado. Nesta quarta-feira (19h45, SPTV1), o Sporting vai reencontrar-se em Leiria com a formação açoriana na luta por um lugar na final da Taça da Liga do próximo sábado, e Rúben Amorim espera que os níveis de agressividade e concentração não sejam os mesmos da derrota nos Açores.

“Foi muito notória a falta de agressividade, houve muitos aspectos em que não houve concentração. E também temos de melhorar alguns aspectos técnico-tácticos e marcar golos”, assinalou o técnico “leonino”, reforçando que a equipa tem de saber reagir a algo que não estava habituada, as derrotas: “Sinto que o grupo sente as derrotas, que foram completamente diferentes. O que fizemos foi olhar para os jogos e retirar o que falhou. Estamos a correr atrás, nunca tivemos isso o ano passado. São sensações novas a que os jogadores têm de se adaptar. Ajuda a crescer, mas não são tão agradáveis com as do ano passado.”

Será, então, na pior fase da época que o Sporting chega a estas meias-finais da Taça da Liga, uma competição que já venceu por três vezes, uma delas na última temporada – bateu o Sp. Braga na final – e que o próprio Rúben Amorim já conquistou por duas vezes, na temporada passada com os “leões”, e em 2019-20 como técnico do Sp. Braga. Esta será a primeira competição em Portugal a ficar decidida e Amorim quer vencer. Como sempre iria querer mesmo que não estivesse um título em disputa: “É bom lutar por títulos, são boas sensações, mas se fosse um particular era igual, o que interessa é vencer.”

Ao contrário do Sporting, o Santa Clara chega a Leiria no seu melhor momento. Depois de abater o campeão nacional, os açorianos, já com um novo treinador (Mário Silva), empataram com o Tondela e bateram o Moreirense, e estão na “final four” da Taça da Liga pela primeira vez, muito pela brilhante vitória sobre o FC Porto ainda na fase de grupos.

Com poucos dias de trabalho na formação insular, Mário Silva reconhece favoritismo ao Sporting e diz que a vitória recente do Santa Clara sobre os “leões” não irá ter qualquer influência neste novo confronto: “Os outros jogos servem muito pouco. Este jogo é a eliminar, esperamos um Sporting forte, pressionante. Com as armas que temos, tudo vamos fazer para contrariar e continuar em prova.”