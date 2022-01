Morreu Maria Amélia Canossa, a voz do hino do FC Porto

Maria Amélia Canossa, voz que se confunde com o hino do FC Porto, morreu nesta quarta-feira, aos 88 anos. A cantora e adepta fervorosa do clube deixa no emblema portuense uma marca que perdura intacta até aos dias de hoje.

Foi em Março de 1952 que o hino dos “dragões” foi gravado pela primeira vez. Quase 70 anos depois, a canção mantém o figurino original, alicerçada nas palavras do poeta Heitor Campos Monteiro e na melodia do compositor António Figueiredo e Melo.

Quando alguém se atrever a sufocar o grito audaz da nossa ardente voz, responderemos como Maria Amélia Canossa: um grito ??????????! de todos nós ??



Para sempre nos nossos corações!#FCPorto #ComoNósUmdeNós pic.twitter.com/wEkHm9VIAm — FC Porto (@FCPorto) January 26, 2022

Entoado na inauguração do Estádio das Antas, a 28 de Maio de 1952, o hino do FC Porto foi assim descrito por Maria Amélia Canossa, que também foi intérprete da marcha do clube. “Queria um hino que, aos primeiros acordes, fosse um hino vencedor. Que até os jogadores, ao entrarem em campo, sentissem um impulso que lhes desse força e um hino que transbordasse poder”, explicou numa entrevista concedida em 2009 e agora citado pelos “dragões”.