Pierre Aderne estreia videoclipe com Rita Redshoes uma semana antes do novo álbum

Ainda imerso no projecto Rua das Pretas (que volta esta quarta-feira ao Coliseu do Porto e dia 2 de Fevereiro ao Coliseu de Lisboa), Pierre Aderne anuncia o seu sétimo álbum a solo (a lançar também no dia 2) e estreia agora um dos temas num videoclipe gravado em dueto com Rita Redshoes. Chama-se Retratos de Inverno e é, segundo ele, uma canção de amor que sugere através do poema a intenção de um amor testado pelo tempo: “Eu me vesti com esse terno para viver um amor eterno, um retrato em preto e branco do inverno”.

O álbum, Vela Bandeira, com doze temas e gravado em Lisboa nos estúdios Namouche, conta com a participação, em estúdio, dos músicos Nilson Dourado, Walter Areia, João Pita, Thiago Da Serrinha, Marcelo Woloski (Snarky Puppy), Augusto Brito e Jair Oliveira. Das canções, há duas inteiramente da autoria de Pierre Aderne (Vela bandeira e Não fales mal de mim), enquanto as restantes foram compostas por ele em parceria com Melody Gardot (Com vista pro mar, Tristeza coração de pedra, A saudade e o silêncio), Francis Hime (A cor dos teus olhos), Fred Martins (Retratos de Inverno), Pedro da Silva Martins (Cais do Ginjal), Moacyr Luz (Sal de outro mar), Gabriel Moura (Saudades daquele Brasil) e Karla Da Silva (Ponto de quebra e Guia de Oxalá: a primeira abre e a segunda fecha o disco).

Além de Rita Redshoes, que com ele canta Retratos de Inverno, o álbum conta com a participação da cantora argentina Delfina Cheb (na canção Com vista pro mar, já lançada em single e videoclipe) e também de quatro cantoras brasileiras radicadas em Portugal e na Suíça: Karla da Silva, Nani Medeiros, Camila Masiso e Dandara Modesto.

Nascido em Toulouse, França, de mãe brasileira e pai português (Ourém), com a infância passada entre Brasília e o Rio de Janeiro e desde há mais de uma década residente em Portugal, Pierre Aderne já lançara em nome próprio seis álbuns: Casa de Praia (2005), Alto Mar (2007), Água Doce (2010), Bem Me Quer, Mar Me Quer (2012), Caboclo (2014) e Da Janela de Inês (2017). Vela Bandeira é o sétimo e as suas canções, segundo o cantor e compositor, falam profundamente sobre os sambas e candomblés inspirados no Rio de Janeiro, os tempos políticos e sociais difíceis que o Brasil atravessa e também “da sua amante”, a cidade de Lisboa.