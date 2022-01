Manuel Paulo e O Assobio da Cobra 2: “A minha ideia é fazer isto ao vivo”

Manuel Paulo voltou ao título que lhe deu notoriedade a solo: O Assobio da Cobra. Se o primeiro surgiu em 2004, uma década depois da fundação da Ala dos Namorados (com ele, João Gil, João Monge, Moz Carrapa e Nuno Guerreiro) mas ainda ligado ao grupo, O Assobio da Cobra 2 chega num momento em que Manuel Paulo já dele se desligou. “Tenho da Ala as melhores recordações”, diz Manuel Paulo ao PÚBLICO. “Foram vinte e tal anos e com imensas canções, mas agora precisava de parar um bocadinho. E este disco acaba por ser, de alguma forma, a continuação do outro.” Mas, tal como o primeiro, O Assobio da Cobra 2 nasce de uma parceria muito frutuosa com outro fundador da Ala, João Monge: “Continuei sempre a compor com o Monge e há sempre canções que não cabiam especificamente no universo da Ala e que nós continuámos a fazer, pensando sempre qual seria a voz ideal para as cantar, como aconteceu no primeiro volume.” O disco, edição de autor com o apoio da SPA, chegará às plataformas digitais e às lojas a partir de segunda-feira, dia 31.