Festival norte-americano de música de dança Secret Project chega a Portugal em Junho

O festival nascido em Los Angeles estreou-se na Europa no ano passado, em Amesterdão, e chega agora a Portugal com um cartaz que vai de Adam Beyer a Wilkinson, Amelie Lens, Andy C, Charlotte de Witte, entre dezenas de outros nomes de house, techno e drum&bass.

O festival norte-americano de música electrónica Secret Project vai estender-se a Portugal, em Junho, com os dias 17 a 19, na Praia da Rocha, em Portimão, e vai reunir dezenas de artistas, anunciou a organização.

Nascido em Los Angeles, o festival estreou-se na Europa no ano passado, em Amesterdão, marcando agora novo acontecimento em Portugal. De acordo com comunicado da organização, vai haver palcos de house, techno e drum&bass, num cartaz que vai de Adam Beyer a Wilkinson passando por Amelie Lens, Andy C, Charlotte de Witte, Chase & Status, DJ Hype, Maceo Plex, Marco Carola, Paul Kalkbrenner, Richie Hawtin, Sigma, Sven Väth e Tale of Us, entre dezenas de outros nomes já conhecidos.

A pré-venda de bilhetes começa na sexta-feira, às 11h00, estando já disponível a pré-inscrição no site, que não tem informação sobre os valores em causa. Em resposta à Lusa, a agência de comunicação do festival indicou que os preços dos bilhetes começam nos 129 euros, sendo necessário um depósito de 29 euros.