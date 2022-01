Quarta na TV: Welles e Porter num dia de gula, legados e criaturas bizarras

CINEMA

De-Lovely

AMC, 17h45

Retrato musical do compositor norte-americano Cole Porter, repleto das suas canções inesquecíveis, de Night and day a It’s de-lovely. Neste biopic, Porter olha a sua vida como se de um espectáculo se tratasse, em que as pessoas e os acontecimentos se transformam em actores num palco. Sheryl Crow, Robbie Williams, Alanis Morissette, Elvis Costello e Natalie Cole compõem o elenco. A realização é de Irwin Winkler.

A Promessa de Uma Vida

AXN, 23h37

Em 1919, o mundo tenta recuperar da I Guerra Mundial. Depois do suicídio da mulher, o australiano Joshua Connor viaja para a Turquia para saber dos três filhos, desaparecidos em combate. Não tem esperança de os encontrar com vida mas quer, pelo menos, poder enterrá-los no país natal, junto à mãe deles. Tudo muda quando percebe que o mais novo pode ainda estar vivo. Com Russell Crowe como realizador e protagonista, o filme baseia-se na obra homónima de Andrew Anastasios e Meaghan Wilson-Anastasios.

Mulher de Ouro

AXN Movies, 1h36

Passaram-se quase 60 anos desde que Maria (Helen Mirren), de origem judia, foi forçada a deixar Viena para escapar à invasão nazi. Agora, está decidida a recuperar o Retrato de Adele Bloch-Bauer I, o quadro de Gustav Klimt que foi confiscado à sua família pelo exército alemão. Pela frente terá uma longa batalha judicial, que vai implicar um confronto com o Estado austríaco e o Supremo Tribunal dos EUA. Só poderá contar com Randol Schoenberg (Ryan Reynolds), um jovem advogado corajoso mas com pouca experiência. Com realização de Simon Curtis e argumento de Alexi Kaye Campbell, o filme inspira-se na verdadeira história de Maria Altmann (1916-2011).

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

Filipe Froes, pneumologista e coordenador do gabinete de crise da Ordem dos Médicos, examina questões em torno do exercício do voto em pandemia e avalia a progressão da mesma, em entrevista ao jornalista Vítor Gonçalves.

DOCUMENTÁRIOS

Monsters of the Wild: Wonderfully Weird

Nat Geo Wild, 17h

Estreia. Assassinos inesperados, voadores esquisitos e mestres do disfarce fazem parte da colecção de criaturas mostrada nesta série em que o fascínio está na descoberta das “criações mais bizarras da mãe natureza”. Para seguir à quarta-feira.

Al-Andaluz, o Legado

RTP2, 20h44

Quase oito séculos da Península Ibérica são revistos com recurso a documentação, recriações, visitas a sítios históricos e comentários de mais de 80 especialistas. Em análise estão “conhecimentos, tecnologias e costumes que hoje fazem parte do quotidiano e que devemos ao período andaluz”. Desenvolve-se em seis episódios temáticos: Tecnologia e engenharia mecânica, Medicina e farmácia, Agronomia, Matemáticas e astronomia, Cultura e costumes e Arquitectura e arte. Originalmente produzida para o canal História, a série documental estreia-se hoje no canal público.

Os Olhos de Orson Welles

RTP2, 23h45

Estreia. Realizado pelo crítico e historiador de cinema Mark Cousins, é uma viagem ao universo pictórico de Orson Welles (1915-1985) – o lendário realizador de Citizen Kane - O Mundo a Seus Pés, O Estrangeiro, O Terceiro Homem, O Génio do Mal, O Processo, As Badaladas da Meia-Noite ou F for Fake – “através do seu próprio olhar, desenhado com a sua própria mão, pintado com os seus pincéis”. Desenhos, pinturas e trabalhos inéditos são mostrados graças a Beatrice Welles, filha do cineasta com a actriz italiana Paola Mori.

CULINÁRIA

Pastelaria para Todos

Casa e Cozinha, 18h30

Hoje é Dia da Gula. Para adoçar a data, o canal alinha uma sequência de episódios temáticos de vários programas, até às 21h30. Para começar, há New York cheesecake e ananás assado com granizado de rum, duas sugestões feitas pelo jovem mestre pasteleiro Carlos Fernandes, o anfitrião de Pastelaria para Todos. Há-de voltar à antena, às 20h, para ensinar a fazer bolas de Berlim com creme de gema e queques de laranja e aveia. Pelo especial passam também sabores propostos por As Melhores Sobremesas do Mundo (de Andrea Dopico) e Os Doces de Anna Olson.