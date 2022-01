Em isolamento por causa da covid, há estudantes sem acesso a aulas online

Nem todas as escolas oferecem a possibilidade de os alunos assistirem às aulas online. Líder dos directores de estabelecimentos de ensino públicos desvaloriza e diz que essa não é a única forma de os estudantes acompanharem as matérias

Com dois filhos a frequentar diferentes anos do 1.º ciclo, numa escola de Lisboa, Nuno Januário encontra energia para se rir da situação actual das crianças, em isolamento e impedidas de se deslocarem à escola por a mãe estar infectada com covid. “Um deles, no 4.º ano, está a ter aulas por zoom, o mais novo, que está na 2.ª classe e anda na mesma escola, não, porque apesar da boa vontade, a escola não tem internet que funcione no pavilhão onde ele tem aulas”, conta ao telefone. Não é caso único.