Convicto que será o vencedor, Rio aconselha Costa a “perder as eleições com dignidade”

A caravana do PSD passou por Beja e pelo Algarve, com menos mobilização nas ruas que no Norte, mas com uma confiança crescente na vitória eleitoral.

O líder do PSD está cada vez mais convencido que vai ganhar as eleições de domingo e não se desvia um milímetro da cartilha que escolheu para esta campanha: criticar António Costa por estar sempre a “deturpar” as propostas do PSD. Mas a quatro dias do acto eleitoral, subiu a parada: “Acho que o dr. António Costa está na iminência de perder as eleições” e que “podia perdê-las com dignidade.”