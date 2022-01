Francisco Louçã: “O Governo tem-nos tratado como estúpidos”

Francisco Louça acusou o PS de ter mergulhado o país numa crise política pela “ambição desmedida” por maioria absoluta. Fundador do Bloco de Esquerda discursou em comício do Bloco em Braga, encerrando décimo dia da campanha eleitoral.

“O Governo tem-nos tratado como estúpidos": mal Francisco Louça proferiu estas palavras, a sala composta por militantes do Bloco de Esquerda (BE) emitiu um burburinho e, logo depois, instalou-se um silêncio total. No púlpito montado no comício de Braga, um dos fundadores do partido em 1999 e antigo coordenador acusava o Partido Socialista, liderado por António Costa, de ter mergulhado o país numa crise política. A razão? Uma “ambição desmedida” pela maioria absoluta. Louçã esteve ao ataque esta terça-feira no comício que encerra o décimo dia de campanha eleitoral, acusando a direita de estar, mais do que nunca, “com as garras à mostra”.

“Não me lembro de ver nenhuma campanha eleitoral em que a direita se apresente de forma tão crua como uma coligação de grandes empresas. Querem entregar a TAP à Lufthansa. Querem entregar os hospitais às MEO e à Fosun. É uma mistura mirabolante de ideias extraordinárias”, afirmou Louçã.

Depois das “farpas” à direita, as críticas estenderam-se à esquerda, com enfoque exclusivo no PS.

“Chegámos a esta eleição com o país enfraquecido: perdemos dois anos. Ainda hoje não sabemos e há um Governo que pensa que não tem de explicar por que é que poupou à EDP 110 milhões de euros de um imposto. É uma gota de um oceano de quatro mil milhões de benefícios, vendas, favorecimentos, incentivos…. o Governo tem-nos tratado como estúpidos.”

O fundador do Bloco diz que o Governo preferiu mergulhar o país numa crise política a aceitar melhorias para carreiras e para o Serviço Nacional de Saúde. E, segundo a sua análise, essa crise poderá ser prolongada no próximo domingo.

“O maior fracasso de todos é o truque da crise. É um truque para a maioria absoluta e criou um vazio. O pesadelo da maioria absoluta finou-se na passada sexta-feira e o PS está a ser engolido pelo seu mistério. Qual é a sua alternativa? Quer que os eleitores escolham sem lhes dizerem o que vão escolher. Querem criar uma crise no próximo domingo à noite”, acusou o fundador bloquista.