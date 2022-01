22 círculos eleitorais, 198 cabeças de lista de nove partidos. Veja aqui em quem vota nas eleições

No domingo, Portugal elege os 230 deputados da Assembleia da República. Veja quais são os cabeças de lista que cada partido com assento parlamentar apresentou em cada círculo eleitoral.

Na campanha, os políticos discutem quem vai ser o próximo primeiro-ministro, mas no momento de pôr o voto na urna a escolha do eleitor é outra — quem são os deputados que se vão sentar no Parlamento na legislatura que está prestes a começar.

Quando cada um de nós vota, o que está a fazer é a dizer quem são os deputados que vão representar os eleitores em cada um dos círculos eleitorais, que são uma espécie de distritos do mapa eleitoral.

Antes de a campanha ir para a rua, os partidos entregam no tribunal as listas de deputados e cada uma delas tem um cabeça de lista. Uma figura que se destaca. O PÚBLICO reuniu aqui os cabeças de lista dos nove partidos que em 2019 elegeram deputados para cada círculo. Não estão listados os dos 11 partidos mais pequenos que concorrem às eleições de dia 30 (alguns dos quais recebem até subvenção estatal Confira em quem está a votar.