Antecâmara: Eduardo Costa Pinto à conversa com Pedro Campos Costa

Antecâmara é o novo podcast parceiro da Rede PÚBLICO que reúne episódios marcantes dos programas da Rádio Antecâmara.

Neste primeiro episódio conhecemos Árvores sem raízes, um programa mensal da Rádio Antecâmara que tem lugar dentro do perímetro definido: 471 metros ao redor do 17A da rua de Cabo Verde, nos Anjos, Lisboa. A duração de cada programa depende da duração do percurso, físico e imaginado, previamente definido, realizado na companhia de um ou mais convidados.

Ao longo desse percurso, fala-se sobre a construção da paisagem contemporânea e da relação do nosso imaginário colectivo com os lugares que habitamos, do modo como transformamos esses lugares e como os lugares nos transformam a nós.

Maria Teles, Frederico Vital Soares, Sebastião Carmo Pereira. 100 Anos, 100 Árvores Eduardo Costa Pinto Mário Alves. Velocidade e Lentidão Eduardo Costa Pinto Miguel Rodrigues. Carta ao Monte Agudo Eduardo Costa Pinto Maria Matos Silva. O Regueirão da minha aldeia Eduardo Costa Pinto Luciana Fina. Asas com Raízes Eduardo Costa Pinto Carlos Alberto Augusto. Sons e silêncios da paisagem de Arroios Eduardo Costa Pinto Fotogaleria Eduardo Costa Pinto

O anfitrião Eduardo Costa Pinto é arquitecto paisagista e investigador independente, sócio do atelier Get Out - Arquitectura Paisagista e curador e co-autor dos projectos Sete Círculos/ Seven Circles e O Mais Comprido Museu do Mundo com o arquitecto Pedro Campos Costa.

Neste episódio, o convidado é Pedro Campos Costa, fundador do projecto Antecâmara. O percurso começa na rua de Cabo Verde 17A e segue até à rua Marques da Silva 81, em Lisboa. A edição conta com trabalho de masterização de Francisco Petrucci.

Rádio Antecâmara é um lugar de encontro heterogéneo e curioso, com uma programação diversa que junta arquitectos, curadores, jornalistas e membros da comunidade para expandir as noções sobre a complexidade urbana e questionar os formatos da arquitectura. Um projecto com curadoria do arquitecto Pedro Campos Costa.

